健保9項新制上路！自費醫療查詢平台、早產兒藥物納給付

衛福部今公布九項健保新制，擴大肺動脈高壓、癌症與罕病用藥的給付範圍，也試辦居家血液透析、強化母嬰B肝預防，並將早產兒RSV預防藥物Synagis納入健保。另配合行政院BTC建議，全國性醫療費用資訊平台於5月底正式上線，讓原屬自費的醫療項目收費更公開透明。

一、醫療費用資訊平台上線，資料透明升級

根據行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）建議，健保署與醫事司合作建置「全國性醫療費用資訊平台」，今年5月28日正式上線，整合醫療項目收費歷史資料。平台提供廠商產品登錄、線上申請、審核、查詢等五大功能，對地方衛生局、醫院與民眾均有助益，期望藉此簡化行政流程、促進資訊透明。

二、預防早產兒感染RSV藥物Synagis列入給付

針對出生時，懷孕周數33至36週出生的早產兒，健保署6月起暫予給付RSV預防用藥含palivizumab成分藥品的「Synagis」，可降低感染RSC風險及住院比例。預估未來五年每年約4300位嬰兒受惠，總藥費約2.1億元。

三、B型肝炎孕婦治療門檻下修，預防垂直感染

為強化母嬰傳染防治，懷孕滿27周到產後4周的懷孕婦女，啟動B型肝炎藥物治療，補助tenofovir alafenamide用藥，預估每年約400位孕婦受惠，藥費約400萬餘元。

四、肺動脈高壓長效劑型口服藥納健保

為提升肺動脈高壓治療便利性，健保署自6月1日起，將含tadalafil成分的長效劑型的藥品含tadalafil成分的Adcirca納入暫予支付。肺動脈高壓原本有同作用機轉的含sildenafil成分藥的Revatio，但每天要吃3次，新納入給付的Adcirca每天只要吃一次，對患者依從性有利。首年預估111人受益，第五年成長至1722人，節省藥費最高可達1.5億元。

五、卵巢癌與乳癌患者受益 Lynparza等藥品擴大給付

健保署今年6月1日起，擴大核准含olaparib的Lynparza ，以及含bevacizumab成分的Alymsys 給付，針對卵巢癌與乳癌患者提供新療法選擇，並與國際治療指引接軌。

在卵巢癌針對給付對象為第三或第四期病人，若其對第一線含鉑化療合併bevacizumab產生完全或部分反應，且具HRD（包括致病性或疑似致病性BRCA突變或基因體不穩定）條件，即可適用此維持療法，根據試驗可延長存活期。預估未來五年治療人數可達328人，健保支出介於2.36億元至5.89億元。

乳癌納入用於早期乳癌病人的術後輔助治療。適用對象為已接受前導或術後輔助化療者，且具germline BRCA1/2突變、HER2陰性與高復發風險條件。根據臨床試驗結果，此療法可顯著降低42%的侵襲性疾病發生風險，以及43%的遠端轉移風險，為國際首選治療建議。預估五年內約152位患者可受益，藥費支出介於1.08億元至2.23億元。

六、卵巢癌維持療法新選擇，Zejula給付條件擴大

針對源重組缺陷（HRD）陽性且BRCA wild type的卵巢癌病人，健保署自6月1日起調整含niraparib成分的Zejula給付條件與價格。臨床試驗顯示，使用該藥可延長無惡化存活期約11.4個月，且三大HTA機構均建議納入給付。預估五年內約79至198人受益，藥費約1.7億元。

七、健保署試辦居家血液透析 給付點數比照門診

健保署自6月1日起試辦居家血液透析，給付點數比照門診透析，每次治療給付3912點，另提供居家訪視1,200點及視訊訪視420點。不過，病患需自費購置透析機與水處理設備，全年上限為12萬元。試辦第一年預估約50人受惠，全年費用約12萬元。

八、雷伯氏遺傳性視神經病變用藥首度納健保

針對罕病雷伯氏遺傳性視神經病（LHON）病患的視力障礙，健保署核准含idebenone成分的Raxone在6月起暫予支付，12歲以上病人可適用，早期與長期使用可改善視力。首年預估45人受益，五年內藥費最高可達9,25萬元。

九、三癌納入免疫療法，健保擴大pembrolizumab組合用藥給付

健保署自6月起擴大含pembrolizumab成分藥品、含carboplatin成分藥品及含paclitaxel成分藥品給付，主要針對三類病人，一為轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，臨床研究顯示可延長整體存活期中位數達11.4個月；二為早期三陰性乳癌患者，使用此合併療法後，術後病理學完全療效反應率提高13.6%；三為高微衛星不穩定性（MSI-H）或錯配修復功能缺陷（dMMR）之轉移性大腸直腸癌患者，第一線治療可延長整體存活期中位數達40.8個月。

健保署預估，首年至第五年將有約2682至3414人受惠，藥費支出約29.24億元至35.77億元；所需經費將由癌症暫時性支付專款支應。