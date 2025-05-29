連日雨...「滾水病」與多種真菌細菌恐襲 農改場籲快防治

氣象預報台灣西半部地區將連續多天下雨，溫濕環境恐引發多數植物病害。台南區農業改良場預期多種真菌、細菌包括農民俗稱「滾水病」或「水傷」疫病來襲，今天提醒農友及早加強田間排水並做好病害防治，才能降低損失風險。

「滾水病」或「水傷」疫病通常指的是雨滴飛濺將土壤病原菌傳播至植株，當環境濕度偏高時，病原菌更容易侵染並快速繁殖，造成果實腐爛。

農改場植物保護研究室指出，炭疽病、蒂腐病、果腐病及其他多種真菌性病害，也常因雨水傳播而大規模發生，細菌性病害也須特別留意，例如蔬果作物易感染的細菌性斑點病、軟腐病、果斑病，果樹上的細菌性潰瘍病等，都可能因雨水擴散迅速蔓延。

為防範連日降雨造成病害發生，建議農友儘速進行田間排水、加強通風，降低濕度；雨後應盡早清除落果及病株殘體，減少病原菌在田間密度，並配合適當藥劑施用，才能有效抑制病害擴散。

研究人員表示，規畫定值將幼苗從育苗地移至永久栽培地的，也應注意苗期常見立枯病及猝倒病。建議栽培初期施用中性化亞磷酸800至1000倍稀釋液，每7天葉面噴施1次，連續施用3次，可提升植株對疫病、露菌病及白粉病等病害的抵抗力。

用藥建議針對真菌性與細菌性病害各選擇一種藥劑，並交替使用不同作用機制代號的藥劑，延緩抗藥性產生。請務必遵循標示使用方法，嚴格控制用量與稀釋倍數，並注意安全採收期，確保作物安全與環境永續。