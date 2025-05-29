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學生團體：大學禁菸反讓菸害擴散 籲恢復校內吸菸區

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學生團體今於立法院召開記者會，公布大專校院2022年配合菸害防制法修法，大學撤除吸菸區後相關狀況。記者許維寧／攝影
學生團體今於立法院召開記者會，公布大專校院2022年配合菸害防制法修法，大學撤除吸菸區後相關狀況。記者許維寧／攝影

學生團體今於立法院召開記者會，公布大專校院2022年配合菸害防制法修法，大學撤除吸菸區後相關狀況。調查指出，約7成學校吸菸者外溢到校園周邊，另外3成則分布於校內各處吸菸，反而讓更多人受二手菸影響，呼籲衛福部儘速提出菸防法修正草案，允許大學設置吸菸區。

前政大學生會長何潔恩表示，當年菸防法修法時排除了學生的聲音、忽略學生的習慣和想法，要求大專校院直接撤除吸菸區，但裁撤後吸菸人口並未消失，反而外溢到校園周邊或在校內其他角落吸菸，導致修法三年來，各校亂象不斷。

中正大學學生蔡璟鴻提出調查結果，他表示，學生團體針對30所大專校院進行調查，發現撤除吸菸區後，有近7成學校出現吸菸⾏為外溢到校園周邊，⽽另外3成仍留在校內各處吸菸，外溢的地點包括校門口、側門、人行道、周邊巷弄等，校內地點則以停車棚、宿舍陽台、停車場等為大宗。

蔡璟鴻指出，外溢地點都是學校周邊居民時常經過的動線，而在校內持續抽菸的師生，其抽菸地點變得更隱密、更分散，可見裁撤吸菸區只是裁撤了煙灰缸，反而讓吸菸者更分散、加深了菸蒂清理的難度，也讓學校周邊居民以及更多教職員工生一同承擔二手菸。

台大學生鄭羽芳指出，針對目前亂象，學生團體共同提出三項訴求，衛福部、教育部應共同檢討校園現行亂象；再者，衛福部應儘速提出菸防法修正草案，允許大學設置吸菸區；並一同呼籲朝野立委，也能一同提出修正草案。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，2022年菸防法修正就跳過了對話程序、忽略各校空間差異，也無視第一線師生的生活經驗，便可能導致治理效果打折，如今產生更多校園、社會摩擦，多來自於缺乏彈性的治理機制。

世代共好協會副理事長林思愷也說，當年菸防法修法忽略了過去大學自治、校園民主的程序，師生多被排除於重大決策外，呼籲透過民主機制對話，廣納校園師生等聲音，會更有利於後續修法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

校園 抽菸 修法

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