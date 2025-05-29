高鐵7月1日起再增班 6月3日起開放預購

台灣高鐵公司宣布，自7月1日（二）起，每周常態性增開25班次列車（南下17班、北上8班），本次增班後總計每週將提供1128班次的旅運服務，以更加充足的運能服務旅客。自6月3日（二）凌晨零時起，旅客可依新時刻表購買7月1日發車之各車次車票，後續日期之車票則依預售時程逐日開放預購。

台灣高鐵公司持續觀察運量變化，適時進行班次調整，2024年二度進行常態性增班，每周總班次由1039班次增至1103班；自今年4月14日起，實施短期增班，每周增開17班次，經觀察期間旅客搭乘狀況並通盤考量後，決定自7月1日起將全數班次納入常態時刻表，另再增開8班次，每周總班次數由1103班增加至1128班。

台灣高鐵公司表示，7月1日再增開的8班次列車，主要集中於周五及周日。此外，為方便台中以北、短程旅客快速往返目的地，特別於周日增開南下1533車次（14:25南港發車）及北上1534車次（13:04台中發車），皆為行駛南港-台中之區間列車；針對台中以南的旅運需求，本次常態性增班也特別於每周增開5班次（南下3班，北上2班），皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站的列車。