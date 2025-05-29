4款「偽健康食品」騙到你了嗎？醫示警：恐造成血糖劇烈波動

家醫科醫師魏士航近日拍攝影片提醒民眾，有4類看似健康的食品，若過度攝取也會越吃越傷身，建議少吃。

魏士航醫師於YouTube頻道指出，有些食物看似健康，實際上暗藏陷阱，包括「早餐玉米片」、「花生醬」、「能量棒」，及「低卡果汁」，這4類食物並非不能吃，而是在攝取時需留意是否適量。

魏醫師先提到「早餐玉米片」，表示許多人習慣吃玉米片搭配牛奶來當早餐，這樣的飲食組合看似方便又健康，但他指出，玉米片看似添加了許多維生素，營養成分其實偏低，有些為改變口感，還會添加大量糖分，對身體負擔十分沉重。

其次是「花生醬」。醫師表示，不少健身族群在運動後，會利用花生醬補充蛋白質。他強調，花生本身沒問題，富含蛋白質、不飽和脂肪酸及維生素，是不錯的植物性蛋白來源，但市售的花生醬通常會因為增加口感而添加糖分，有些甚至還加入氫化植物油，若想以花生醬補充蛋白質，建議民眾選擇無添加糖的花生醬，食用上較為健康。

第3個健康食品的陷阱是「能量棒」。醫師表示，能量棒雖常被作為運動後的補充來源，但若是日常的零食，對健康則會有影響。醫師提醒，市售的能量棒其實都含有大量碳水化合物，食用後容易導致血糖劇烈波動、脂肪大量堆積，若要選用，請留意食品的成分表。

最後是「低卡果汁」。醫師認為，許多低卡果汁強調「無添加糖」，但去除掉膳食纖維後，果糖的吸收會造成血糖波動和脂肪堆積，與其喝果汁，不如吃低升糖的水果，例如番茄、芭樂，都是很好的選項。