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避免陽明山火燒山重演 吳誠文：科研設備災害已建立即時回報系統

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台北市陽明山國家公園小油坑日前發生嚴重火燒山，起火點為國研院國網中心設置的空氣品質感測器。國科會主委吳誠文今天至立法院備詢時表示，已清查全台相關科研設備，建立風險管控機制、安全作業規範與即時回報系統。記者董俞佳／攝影
台北市陽明山國家公園小油坑日前發生嚴重火燒山，起火點為國研院國網中心設置的空氣品質感測器。國科會主委吳誠文今天至立法院備詢時表示，已清查全台相關科研設備，建立風險管控機制、安全作業規範與即時回報系統。記者董俞佳／攝影

台北市陽明山國家公園小油坑日前發生火燒山事件，起火點為設置於現場、由國家實驗研究院國網中心負責的空氣品質感測器。對此，國科會主委吳誠文今日赴立法院備詢時表示，已完成全台科研設備全面清查，並建置風險管控機制、安全作業規範及即時回報系統，以防類似事件再度發生。

立法委員萬美玲在質詢中指出，國科會轄下設有大量科研儀器與感測裝置，部分位於人口密集區域，若發生災害，可能造成人員傷亡。她質疑國科會是否已掌握潛在風險，並建立完整的安全管理機制。

吳誠文回應表示，事件初期媒體報導火勢延燒面積達50公頃，但經陽明山國家公園實地鑑定後，實際受影響面積約為4.5公頃。事件發生後，國科會已全面盤點國內所有監測與科研設備，針對具潛在風險的設施進行重點檢查。

他表示，目前已針對國研院所屬單位及合作廠商建立詳細的安全作業規範，同時建置即時監控與回報系統，以確保設備運作安全、降低對環境與公共安全的影響。

風險 國科會 吳誠文

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