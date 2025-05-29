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天氣風險：鋒面早到偏中部 明中部以北晴天 東部、中部以南有雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鋒面通過今降雨明顯，明天中部以北晴天，東部及中部以南仍有雨。下周二夜間起再受鋒面影響，天氣再轉雨。聯合報系資料照片
鋒面通過今降雨明顯，明天中部以北晴天，東部及中部以南仍有雨。下周二夜間起再受鋒面影響，天氣再轉雨。聯合報系資料照片

明起是端午節三天連假，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，鋒面通過今降雨明顯，明天中部以北晴天，東部及中部以南仍有雨。下周二夜間起再受鋒面影響，天氣再轉雨。

薛皓天指出，今日鋒面比預期早抵達台灣，影響位置比較偏中部地區，到上午8時30分在台中和平區累積99.5毫米雨量，達大雨等級；新竹、花蓮、南投局部單點降雨量可接近或達大雨等級。各地降雨上午前就下得差不多了，白天起中北部降雨逐步趨緩，下午轉多雲有零星短暫雨；中部以南仍受鋒面雲系影響，陰短暫陣雨偶雷雨，仍有短時較大雨勢機會。

各地氣溫受東北季風增強影響，薛皓天說，北部、東北部高溫約22到24度，中部24到26度，花東、南部27到30度，夜間由北至南低溫約20到24度，明顯偏涼。

明起端午三天連假，薛皓天指出，南部及台東仍受鋒面雲系影響，上半天多雲時陰有短暫雨，下半天雲系逐漸遠離轉多雲或多雲時晴；中部以北天氣轉好，晴或多雲時晴，不過午後有零星短暫雨機會；東半部多雲有短暫雨。各地氣溫回升，中北部、東半部高溫約26到28度，中部以南30到32度。

薛皓天指出，周六各地晴或多雲時晴，南部因鋒面仍在巴士海峽附近徘徊，雲量稍多，多雲或多雲時晴，午後有短暫雨偶雷雨，山區及西南部降雨稍明顯。

下周日中部以北及東北部上半天晴或多雲時晴，薛皓天說，南部受鋒面雲系徘徊為陰或多雲有短暫雨天氣，下半天偏南到西南風逐漸明顯，午後雷陣雨區域擴大，南部到中北部皆有短暫雨發生，恆春半島降雨較明顯，有短時較大雨勢機會。氣溫方面，周六清晨低溫約20到24度，白天各地高溫約30到35度，南部仍偏熱。

薛皓天指出，下周一仍受鋒面徘徊於巴士海峽影響，東、北部晴或多雲時晴，中部以南多雲有短暫雨，西南部有短時較大雨勢，局部單點有達大雨機會，午後北部及東半部有局部短暫雨。

下周二南邊鋒面往台灣海峽移動，薛皓天表示，台中以南多雲有短暫雨，西南部仍注意有較大雨勢發生，並有達大雨機會；下半天北邊有華南一帶鋒面系統接近，午後北部及東半部轉多雲有雷陣雨，入夜鋒面更為靠近，各地轉陰有短暫雨或雷雨，降雨明顯。氣溫方面，北部25到35度，中部26到34度，南部、東部25到34度，中午時段中北部、東部炎熱，南部悶熱。

下周二夜間起受鋒面影響，薛皓天指出，下周三北部至南部的西半部地區陰有短暫陣雨或雷雨，有短時較大雨勢發生。下周三起各地有雨，降雨持續至下下周，不過仍有5天以上時間，預報變動性還很高，需再觀察。

雷雨 鋒面

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