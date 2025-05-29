端午節吃粽子別犯「5大壞習慣」 醫示警：當心結石找上門

端午連假即將到來，泌尿科醫師白彞維提醒，端午連假粽子吃太多，小心「尿結石」找上門！佳節期間許多人飲食會選擇大魚大肉、重口味，還會加上飲料無限暢飲，白彞維特別提醒避免飲食過量且水分不足，否則恐導致尿液濃度升高加速結石生成。

白彞維在臉書粉專「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」指出，「5種壞習慣」恐讓你不知不覺被尿結石纏身，也強調預防需從平日做起，規律運動、多喝水、均衡飲食才能遠離結石風險！

一、高草酸飲食

白彞維指出紅茶、巧克力、菠菜、啤酒、花生醬等含草酸量高，應適量攝取。另外，搭配足夠鈣質，有助抑制草酸鈣結石形成。

二、嗜重口味

高鈉飲食例如煙燻肉、火腿、醃漬品、泡麵等等，容易增加鈣排出，進而促進結石產生。

三、過多動物性蛋白質

白彞維提醒，攝取過量肉類、海鮮，會讓尿液偏酸，提升結石風險。

四、水喝太少

白彞維建議每日攝水量為「每公斤體重 × 30 ml」，水喝不夠會導致尿液濃縮，結石機率大增。

五、缺乏運動

適度運動可促進尿路蠕動、代謝順暢，減少結晶沉澱。

白彞維也補充了尿結石的處理方式：

小於0.5公分：多喝水即可自然排出 0.5～2公分：可考慮體外震波碎石術 超過2公分：可能需手術移除

白彞維提醒，如出現腰痛、血尿、下腹悶痛等等症狀，都是尿結石的警訊。