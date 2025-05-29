北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

@@@台北捷運@@@每日服務超過200萬人次通勤，是大台北地區最重要的大眾運輸系統之一。為維護公共空間秩序與行政中立，台北捷運公司近日於官網公告，明確禁止在捷運站區及車廂內從事任何形式的政治性活動，違反者最高可處新台幣7500元罰鍰。

根據台北捷運公司官網公告，《旅客須知》明定，捷運系統範圍內不得從事競選造勢、政黨黨務活動、抗議集會遊行或其他政治議題相關活動。若有違規行為，北捷得拒絕運送當事人，並可視情節嚴重性，由站務或車勤人員協同警察強制或護送離開捷運系統區域。

依據《大眾捷運法》第50條第1項第7款，未經許可於車廂或站區內募捐、散發或張貼宣傳品、銷售商品或從事其他商業行為，將面臨1500至7500元罰鍰；另依同條第13款，於捷運路權範圍內擅自設攤、搭棚架或擺設筵席者，也將受相同處罰。

北捷強調，政策執行一視同仁，不分黨派，將持續依法行政，並呼籲民眾與團體尊重公共運輸空間規範，共同營造安全、中立且有序的通勤環境。