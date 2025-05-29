23歲移工慘遭機台捲斷手指...雇主冷靜撿起放冰袋 整外醫精準接回

23歲印尼籍移工阿里日前在台中太平傳產工廠打掃機台時，不慎誤觸開關，左手無名指末節遭捲入斷指，雇主迅速撿斷指、冰袋保存送醫，經轉診由整形外科醫師魏經岳以顯微重建手術成功接回斷指，阿里也見到9年未見的母親，場面感人。

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳說明，斷指是否能成功重接，關鍵在於傷口的嚴重程度、缺血時間、患者年紀、身體狀況與即時處理的品質。

他指出，顯微手術的主要目的在於讓斷指能夠恢復功能，手術前，先把受損組織清創，再重新釘好切斷的指骨以及修復甲床，最後藉由高階顯微鏡放大倍率，接合血管及神經接合，難度高，過程必須全神專注且相當精準才能順利縫合血管。

魏經岳提醒，針對顯微斷指重接血管縫合手術的術後護理，傷口部位若是顏色變黑、異味或是出血，避免手指腫脹壞死，必須立即回診。術後避免抽菸，菸草中含有的尼古丁，將會導致血管收縮、血流緩慢，嚴重影響肢體的末梢循環。

阿里經過醫療團隊的定期追蹤與細心護理，一個月後回診拔釘，目前左手無名指接合處以已經成功恢復7成關節活動度，術後血液循環恢復良好，預防受傷部位壞死導致截肢。

阿里表示，當時手指被捲入機台真的好痛，感謝雇主的冷靜應對與全力協助，也感謝魏經岳的專業與細心，讓他免於壞死與斷指的命運。阿里與母親9年未見，阿里媽媽這次從宜蘭趕來探望，阿里相當感動難忘。

魏經岳說，顯微手術適應症包含斷指、斷肢重接、腳趾移植至手指，更有自由皮瓣移植顯微手術，包含各種軟組織缺損及重要器官暴露，手術困難並費時，技術門檻高，必須藉由醫師專業與經驗，與手術團隊及護理照護才能完成。烏日林新醫院具備顯微急重症處置能力，提供斷指重接、自由皮瓣移植等高階顯微手術，守護鄉親健康。