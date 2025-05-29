新冠疫情升溫「基層缺藥、缺快篩」 衛福部長邱泰源道歉了

新冠疫情急遽攀升，疾管署預估，5月底至8月初期間3個月，全台累計染疫人數將近180萬人，6月底、7月初為最高峰，屆時單周就醫將超過20萬人次。不過，基層診所、藥局接連傳出抗病毒藥物、快篩缺貨。對此，衛福部長邱泰源今天上午出席立法院社福及衛環委員會前接受媒體採訪時，首度為此道歉。

衛福部盤點目前疫情物資，邱泰源說，新冠抗病毒藥物Paxlovid目前庫存量可供45萬人次使用，依過去經驗推估，每一波疫情最高峰抗病毒藥物使用約18萬人次，存量非常足夠；快篩部分因通路問題，目前已在三大超商鋪貨，廠商日以繼夜增產，本周預計鋪貨60萬劑，下周可鋪貨120萬劑，數倍於疫情預估人數，「抱歉，生產鋪貨過程多了一、兩天，但很快就會有貨，請大家放心。」

邱泰源表示，目前快篩已在三大超商鋪貨，第四家超商很快就會跟上，衛福部也鎖定連鎖藥局鋪貨，非連鎖社區藥局，過去有些藥局沒有在賣快篩，本次疫情升溫後，未必向廠商訂購，請民眾可先至超商、連鎖藥局購買。

另外，新北市有藥局人員在社群發文，稱自家藥局庫存將屆期抗病毒藥物被回收，但新效期藥物遲未到貨。對此，邱泰源表示，衛福部掌握抗病毒藥物回收情況，過期抗病毒藥物依規定必須回收，但新效期藥物昨天下午已送至「核心藥局」，將由核心藥局配發給各家藥局，「問題馬上就能解決，民眾不必擔心。」