雨下完了？粉專：北、中部仍持續 南部現在空檔
受鋒面影響，中央氣象署指出，昨晚至今(29)日雨勢將轉趨明顯，各地有陣雨或是雷雨的天氣，並有大雨發生，西半部地區有局部豪雨發生機率，鋒面上易有短延時強降雨、伴隨雷擊及強陣風等較劇烈的天氣現象。北部民眾反映雨不太大，南部根本沒有雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面主體在半夜時通過，許多地方都出現不小雨勢，目前還有一波雨帶正北、中部地區，斷斷續續雨勢依然持續著。南部地區目前是空檔，雖然出了太陽，還是要觀察北方的雨帶，稍晚是否往南壓影響。整體天氣還是不穩定，出門記得帶雨具。
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