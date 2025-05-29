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梅雨鋒面來了！今全台明顯降雨 吳德榮：下周二鋒面再來

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梅雨鋒面來了！今全台明顯降雨 吳德榮：下周二鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
梅雨鋒面來了，今全台明顯降雨。本報資料照片
梅雨鋒面來了，今全台明顯降雨。本報資料照片

明起三天端午連假，不少人今天返鄉，但鋒面來了，全台明顯有雨，北部天氣稍轉涼，需適時增添衣物，並注意交通安全。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」(南北氣團對峙而鋒面滯留)條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。

今各地區氣溫為：北部21至24度、中部21至27度、南部22至29度及東部22至29度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，端午連假首日周五(30日)鋒面已在巴士海峽，並繼續南移，各地天氣先後好轉，南台灣脫離最晚、清晨至上午仍有局部陣雨的機率，白天轉熱。連假第2天周六(31日)各地晴朗穩定，天氣偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。連假第3天下周日各地晴時多雲，天氣偏熱，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周一、二(6月2、3日)台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」；南方水氣增多、不穩定度提高，午後有活躍的局部雷陣雨。下周二晚至周四(6月5日)「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，又帶來明顯降雨。下周五、六(6月6、7日)鋒面南移巴士海峽，各地好轉、氣溫升，但大氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

鋒面 連假 吳德榮

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