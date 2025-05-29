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上班小心！2/3個台灣都下雨了 15縣市大雨特報

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中央氣象署針對全台15縣市發布大雨特報，白天都要注意。聯合報系資料照
中央氣象署針對全台15縣市發布大雨特報，白天都要注意。聯合報系資料照

上班要小心！中央氣象署針對全台15縣市發布大雨特報，白天都要注意。

氣象署指出，鋒面影響，今（29）日台中以北地區及南投以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區。影響時間：29日白天。

鋒面 氣象署

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