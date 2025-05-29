上班小心！2/3個台灣都下雨了 15縣市大雨特報

新冠疫情急遽攀升，疾管署預估，五月底至八月初期間三個月，全台累計染疫人數將近一八○萬人，六月底、七月初為最高峰，屆時單周就醫將超過廿萬人次。立委擔心國內醫療黑暗期將再現，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會表示，目前防疫量能相當充裕，國人無需驚慌。

2025-05-29 00:07