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健康你我他／你喜愛吃到飽嗎？吃到扶牆走 花錢買胃痛

聯合報／ 文／李月治（ 北市士林）
美食應淺嘗，才能在舌尖永久回味。圖／李月治提供
美食應淺嘗，才能在舌尖永久回味。圖／李月治提供

年輕時喜歡吃到飽餐廳，抱著花錢就要吃夠本，不吃白不吃的心態。若訂自助式午餐，當天早餐我通常不吃，或僅吃一顆小蘋果，等中午再飽餐一頓，高檔食材是無限暢吃，看看鄰桌的盤子碗碟也都堆積如山，辛苦了穿梭其間的服務生。

吃到飽餐廳通常是2小時用餐時間，吃完已經是下午3點多，連晚餐也省了，總覺得要這樣吃才划算，每次都要吃得像廣告說的「扶牆走」。有次吃太飽撐著，第二天肚子還在脹痛，一整天悶悶不樂，吃胃藥才改善，真是花錢買罪受，且浪費食材。

年紀漸長，健康放第一位，不敢輕易放縱口欲，盡量少去吃到飽餐廳，若是女兒盛情邀約，為免掃興，我會欣然赴約。豐盛的佳肴美饌，無論視覺味覺嗅覺都是一場美的盛宴，讓人賞心悅目，身心放鬆，端看我們如何吃得開心又健康。

通常每道菜我都吃，但淺嘗即止，我發現美味的佳肴，如果放任自己吃到飽吃到膩，很快就會厭倦，下一次再也勾不起你的欲望。只有淺嘗、細細品味，那樣的佳餚才能在舌尖永久回味，珍藏在記憶中。

如果前一天吃了大餐，第二天我會選擇清淡一點的飲食，多吃蔬果，以平衡腸胃。泡一杯苦瓜茶或梅子茶喝，可促進新陳代謝，消脂瘦身，養顏美容。吃到飽餐廳，只要飲食有節、健康吃，既不錯過美食，也能美麗輕盈。

吃到飽

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