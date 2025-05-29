孕婦接種呼吸道融合病毒RSV疫苗 母嬰都有保護力

RSV（呼吸道融合病毒）是嬰幼兒的呼吸道殺手，連歌神張學友也中了RSV，一旦感染，可能引發細支氣管炎，甚至增加日後罹患氣喘的風險，且後遺症長達10年以上。醫師表示，這隻病毒是難纏的噩夢，初期症狀跟感冒相似；擴散到下呼吸道時，會發展成細支氣管炎、肺炎，產生呼吸困難的發炎反應。

台北榮民總醫院兒童重難罕中心主任曹珮真表示，「RSV是一種各年齡層都可能感染的病毒，常見於嬰幼兒族群，對老年族群也是一大威脅。」如果一個月大嬰兒感染RSV，可能48小時內會從輕微咳嗽急速惡化到住進加護病房。

據統計，曾在1歲內感染RSV的新生兒，在7歲時患有氣喘的比例是未感染者的10倍。長期追蹤更發現，若1歲前曾因RSV導致的細支氣管炎住院，在18歲時罹患氣喘與反覆性喘鳴的機率顯著高於未感染者。

馬偕醫院婦產部部長暨一般婦產學科主任黃建霈表示，孕期接種疫苗是有效的預防策略，媽媽的抗體能為新生兒提供初期的免疫保護，降低重症住院風險。建議第三孕期，也就是懷孕28至36周是最佳施打期，保護新生兒從出生一直延續到6個月，都有保護力。

黃建霈表示，0至6個月嬰幼兒的免疫系統最脆弱，從母體中得到的抗體可以讓新生兒抵抗環境中的病菌，媽媽接種RSV疫苗，孩子3個月內的保護力可達9成、6個月的保護力仍有8成。「除了嬰幼兒得到保護力，媽媽也免受嚴重的RSV肺部感染，母嬰都得到保護力」。