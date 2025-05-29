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健康6月徵文主題：陪病看護經驗

聯合報／ 本報訊

緊張焦慮？送食擦澡？還是一旁發呆、滑手機？許多人都有過醫院陪病經驗，如家人忙於工作，還需考慮聘請臨時看護，不管是辛酸不悅，或感謝看護、護理師、隔壁患者及家屬等關懷，都歡迎踴躍來信，分享相關醫療經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，6月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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