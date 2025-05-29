沾醬高鈉高糖 佳節吃粽勿過量攝取

吃粽子你都沾什麼醬？衛福部食藥署指出，多數粽子添加了各種含鈉或糖分的調味品，醬料只是提味，建議應「少量沾醬」或直接品嘗粽子原味，避免攝取過多的鈉與糖。值得注意的是，沾醬在常溫下，開封後應盡快食用完畢，一旦打開後與空氣接觸，就應放置冰箱保存。

不少人吃粽子習慣淋上一圈醬料，但是重口味飲食易導致身體水腫，也可能因為過度飲食而發胖。食藥署食品組副組長蕭惠文說，醬料屬於高鈉高油高糖的產品，應適量食用，選購前更要看清楚是否有防腐劑。

宜蘭大學學術副校長謝昌衛表示，北部粽先將米與配料炒過，再以蒸的方式料理，味道比較重，搭配甜辣醬可提升更好風味。甜辣醬的作法，是以辣椒醬為基底，另加入番茄醬或味噌等其他原料調配而成。醬料在製程中經加熱處理，並透過降低水活性或調整酸鹼值來延長保存期限，不一定要加防腐劑。

民眾常有「防腐劑不好」的迷思，謝昌衛說，實際上，防腐劑能有效抑制微生物生長、防止食物腐敗、延長保存期限。他強調，「保存方式」才是重點，已經開封的醬料，會接觸到空氣或是勺子很容易帶入微生物，建議低溫冷藏保存，需要時再用乾燥勺子挖取，可以有效抑制微生物孳生，延緩變質。

醬料該如何保存？食藥署副署長林金富指出，「只要超過保存期限就應該丟了。」今年端午節若還看到冰箱有去年未用完的甜辣醬、蒜蓉醬油、海山醬以及煉乳、果糖等，應立刻斷捨離。

蕭惠文說，沾醬是讓傳統美食加分的重要配角，鹹甜醬料風味各異，製造流程也大不相同。民眾在選購、保存及食用粽子沾醬要留意以下事項：

1.聰明選購：選擇有食品業者登錄字號及信譽良好的業者，並留意店家環境衛生及儲存條件是否適當、檢查產品包裝完整及標示是否清楚。

2.避免汙染：使用時應以乾淨且乾燥器具挖取醬料，且使用完畢後應確實密封貯存，避免微生物汙染。

3.適量食用：多數調味醬具有較高鈉含量或糖分，應避免過量攝取。

4.妥善保存：確認產品標示，注意有效日期是以未開封狀態而定；開封後，可以放置於冰箱或陰涼處，並盡早食用完畢。