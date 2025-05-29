3個月內 疾管署估180萬人染新冠

新冠疫情急遽攀升，疾管署預估，五月底至八月初期間三個月，全台累計染疫人數將近一八○萬人，六月底、七月初為最高峰，屆時單周就醫將超過廿萬人次。立委擔心國內醫療黑暗期將再現，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會表示，目前防疫量能相當充裕，國人無需驚慌。

疾管署長莊人祥表示，這波疫情將於未來三個月內快速增加，呼籲民眾出入醫院，搭乘大眾運輸工具，進出人多的公共場合、至長照機構探訪，應配戴口罩。

莊人祥指出，這波最危險的族群為年長者、具有慢性病史者，如果出現疑似症狀，應盡早就醫，服用抗病毒藥物，降低重症住院風險。

近日部分網友於社群平台貼文「新冠爆發、藥局無藥可發」，莊人祥表示，已請疾管署區管中心、新北衛生局進行了解，另請負責配送藥物的核心藥局注意藥物存放量，如有缺，盡快補齊。

美國衛生部長小勞勃．甘迺迪於社群表態，官方不再建議孕婦及幼兒接種新冠疫苗。疾管署發言人羅一鈞說，已掌握美國預防接種諮詢委員會動態，將於六月開會討論此事，預期將限縮建議接種對象。

台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民表示，該名美國衛生部長向來對疫苗抱持懷疑態度，加上新冠病毒不斷演變，疫苗研發速度趕不上病毒演變速度，臨床數據顯示，疫苗保護證據力不足，因而建議不必接種。