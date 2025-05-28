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超巨蛋恐成全台唯一沒捷運的蛋？盧秀燕：規畫地下輸送帶
台中「超巨蛋」將落腳水湳經貿園區，藍綠議員、不動產界都關切交通配套，該如何快速疏散二到四萬人。台中市長盧秀燕說，國外的巨蛋處理類似問題，會打造地下輸送帶，台中將比照規畫，也會為周邊會展中心、轉運中心等搭建空中廊道。
民進黨議員蔡耀頡雖對超巨蛋樂觀其成，但他認為用地離捷運綠線站點都超過一點五公里，即使未來橘線完工，最近站點也將近一公里，台中超巨蛋恐成「全台唯一沒有捷運站點的巨蛋」。
民進黨市議員陳淑華認為，超巨蛋選在水湳經貿園區興建，應是市府基於行政便利，用地產權完整，只需都市計畫變更，可節省時間。不過，當年園區的都市計畫未設算巨蛋的人潮、車潮，動輒三、四萬人流，恐對水湳造成巨大交通衝擊，須及早規畫因應。
國民黨台中市議會黨團書記長李中說，超巨蛋選址還是有交通接駁問題，希望市府現在就開始規畫輸運事宜。國民黨議員邱愛珊也認為，交通能否順暢、會否造成周邊居民負擔，要及早考慮。
盧秀燕說，當初台北大巨蛋規畫時也遭到質疑，附近有世貿會展中心、國父紀念館、信義計畫區等，很多人說會癱瘓交通，以此阻擋、唱衰、扯後腿，不過現在看起來，這些都不是問題；台北大巨蛋可以解決交通問題，台中也能做到。
盧秀燕表示，以日本幾個巨蛋為例，距交通站點也差不多是半公里到一公里，可透過地下輸送帶連接，目前也規畫做地下輸送帶，遠比拉一條捷運或新蓋站點便宜；超巨蛋北邊有會展中心、綠美圖與水湳轉運中心，規畫空中廊道串聯。
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