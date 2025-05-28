兒少保護專責單位 衛福部將研議

剴剴案發生後，民眾期盼政府成立兒少保護專責單位。立法院社福及衛環委員會召委劉建國昨建議，衛福部應研擬比照日本成立兒少專責部會或單位。衛福部長邱泰源表示，將在一個月內研擬方向，向立法院報告。

劉建國指出，內政部曾設兒童局，但在社福系統併入衛福部後，兒少專責單位卻不見了。再者，兒少業務併入衛福部社家署，看似單一窗口，但實際上業務散落衛福部各司署「非常凌亂」。

劉建國指出，日本兒少保護工作模式與台灣相似，分散在不同部會，二年前完成整合，設立「兒童家庭廳」，台灣應參考日本制度，否則依照社家署現行人力配置，兒少福利組僅十七人，量能遠遠不足。

立委李彥秀表示，兒少保護案件數逐年增加，確實有必要成立專責單位，聘用專責公務人員。此外，設立專責單位前，社安網不該出現任何漏洞，在少子化背景下，兒童愈來愈重要，需提升照顧品質，「自己不是想跟官員吵架，而是非常心急。」

邱泰源說，兒少專責單位一案，衛福部積極處理中，但部裡共有七、八個單位負責兒童相關業務，因涉及組織改造，在下會期結束前，會將組織改造一案送至立法院審理。