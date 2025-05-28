保母違規改善就能免罰 立委批兒托法案太寬鬆

立院昨天審議衛福部「兒童托育服務法」，條文規定保母若涉犯違規事項，僅需限期改善不必裁罰。立委林淑芬批評，處罰過於寬鬆，保母若涉違反安全、衛生等違規事項，應直接裁罰，最重可廢除執照。衛福部長邱泰源承諾，將研議改善。

林淑芬表示，曾有保母把受托幼兒交給家人照顧，自己外出逛街。另有人嚴重超收兒童，讓兒童趴睡陷入窒息風險，或打翻馬克杯，不慎燙傷兒童，類似情節層出不窮，即使居家托育中心保母訪視人員發現不對勁，也只能要求限期改善，懲罰不痛不癢，就有惡劣保母反問「你能奈我何？」

「保母被抓到違規時，只要下次裝乖，不會裁罰，也不會留紀錄。」林淑芬說，政院版兒托專法，對違規保母仍採限期改善制度，等於「船過水無痕」，這讓保母肆無忌憚繼續違規。行政院訂立托育專法，就應嚴管保母，汰除不適任托育人員，讓托育風險「幾乎歸零」。

林淑芬建議，如果保母違反衛生、安全等規定，應先裁罰，再限期改善。另參考交通違規記點機制，保母違規點數達一定程度，先暫停新收托兒童，並公告保母姓名。五年內再次違反規定，就應「廢照退場」，別讓家長把孩子交在不適任者手上。

此外，行政院版本兒托專法要求托嬰中心上傳監視影像至中央保存，但採「定時上傳」，家長無法即時查看孩童情況。立委李彥秀表示，應採即時串流，供家長或專人觀看，讓保母更能謹慎行事，「身為母親，希望每一個孩子都能獲得妥善照顧。」

立法委員郭昱晴指出，年幼孩子表達能力差，以致家長發現異狀時，往往超過法定影像保存期限卅天，建議衛福部延長影像保存時間為六十天，且要求監視設備損壞時，應在廿四小時內修復完成。

立委王正旭說，監視影像常為兒虐案唯一破案線索，建議修法，賦予兒童法定代理人「影像調閱權」，在具體發現兒虐案件時，提出申請、經審查後調閱特定期間監視畫面。