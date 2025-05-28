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棒球界樂見超巨蛋 周思齊：台北大巨蛋為中職帶來11億元票房

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
台中市超巨蛋籌建計畫昨天啟動，中信兄弟前球星周思齊（右）說：「會有正向的影響。」圖／聯合報系資料照片
台中市超巨蛋籌建計畫昨天啟動，中信兄弟前球星周思齊（右）說：「會有正向的影響。」圖／聯合報系資料照片

台中市超巨蛋籌建計畫昨天啟動，將落腳水湳經貿園區的創研一用地，由民間投資人以ＢＯＴ方式興建，球壇多數樂觀其成，中信兄弟前球星周思齊就說：「會有正向的影響。」

中信兄弟長期以台中洲際棒球場作為主場，周思齊認為，看台北大巨蛋就知道對台灣棒球的影響力，「台中值得有一座巨蛋，位在中部、人口眾多，有這個巨蛋對球界來講是好事」。

台北大巨蛋因兼具位於市區、交通便捷兩項條件，人氣迅速竄升，去年啟用元年，中華職棒進場人次就已經突破七十八萬，加上世界十二強棒球賽、讀賣巨人交流賽等，單年就已經突破百萬進場人次。

大巨蛋帶動下，中職去年超過兩百七十六萬人次進場刷新單季紀錄，比起前年增加百分之廿八，全聯盟票房收入粗估近十一億元，這是過去難以想像的經濟效應，未來若有更多巨蛋加入，勢必帶動職棒發展。

昨天在台北大巨蛋參加世壯運的前統一獅隊高國慶就說，自己是退役後才能進大巨蛋圓夢，但也期待未來台灣北、中、南加起來能有四顆巨蛋，「有大巨蛋可以吸引更多的人來參與棒球這個運動」。

台中市過去積極協助國際賽舉辦，中華民國棒球協會也對台中籌備興建大巨蛋表達歡迎，將提供包含場地規畫、設計與相關資訊，盼能讓這座嶄新的巨蛋球場更完善，爭取更多國際賽事在此進行，不但能強化我國棒球實力，更讓台灣棒球持續發光發熱。

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