台中超巨蛋來了 敲定水湳拚2030完工

台中市長盧秀燕昨天宣布大巨蛋落點，將在水湳經貿園區創研一用地孵化容納三萬人以上的「超巨蛋」，並採ＢＯＴ方式招商興建，市府零出資；該地點符合用地單純、面積足夠、交通方便與商業機能四個期望，目標是二○三○年前完工。

盧秀燕說，此案昨天上網公告，且要求未來的超巨蛋要包含舉辦大型體育賽事和演唱會的多功能場館、須設置複合商場等要求，投資人須做可行性與財務評估提案，市府擇優合作，被選定的投資人再提出投資計畫書。

「台中大巨蛋由民間投資、興建，市府不用出一毛錢。」盧秀燕說，創研一為市府用地、面積十六點三公頃，沒有拆遷、徵收問題，市府希望一年多就跑完程序，相信二○三○年前就有大巨蛋。為與興建中的台中巨蛋區隔，中市府昨也定調暫稱未來的大巨蛋為「超巨蛋」。

盧秀燕表示，超巨蛋落腳處交通方便，附近有兩條捷運的站點，包含已投入營運的綠線文華高中站、文心櫻花站，以及未來橘線的站點，到高鐵台中站與台中國際機場的車程，大概都只要半小時。

盧秀燕拋出「超巨蛋」選址消息後，隨即引起議員、地方熱議。身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌說，蓋巨蛋前要審慎評估效益，不能淪為蚊子館，若台灣到處都有「蛋」，未來就會浪費了。

國民黨台中市議會黨團書記長李中說，超巨蛋用地就是目前水湳中央球場所在地，交通便利，尤其距未來捷運橘線的站點不到一公里，園區廣、土地免徵收，可大幅縮短興建時程，黨團全力支持。

多名民進黨議員質疑選址倉促、區域發展不均，黨團副召集人張芬郁說，水湳經貿園區附近已在興建容納一點五萬人的台中巨蛋，再來一顆「蛋」，無法顧及區域平衡發展、都市更新。同黨議員江肇國也批評，選址沒與社會溝通討論，令人遺憾。

盧秀燕說，市府團隊經過多次考察、內部開會研究，做好準備才宣布，有台北市民代告訴她，台北大巨蛋原本五年內能蓋好，卻拖了十一年，就是受到許多政治人物反對、阻撓，諷刺的是，大巨蛋啟用後舉辦多場演唱會、棒球賽，當初扯後腿的人反而不斷透過關係要票。

盧秀燕說，政治人物要幫忙建設，「不要前面反對、後面蹭票」；大巨蛋愈快完工愈好，她任內無法看到啟用，希望下屆市長與議員可剪綵。