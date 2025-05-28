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影／BLACKPINK高雄演唱會傳哄抬房價？ 觀光局出手稽查了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
觀光局稽查水京棧國際酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供
觀光局稽查水京棧國際酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供

韓國女團BLACKPINK昨宣布10月18、19日在高雄世運主場館開唱，旅宿訂房率直線飆高，大型酒店幾乎快訂滿，為防止不肖業者趁機哄抬房價，高市觀光局今天聯合消保官稽查，無查獲旅宿業違規情事，迄今亦已查核旅宿業119家次，均未發現合法業者超收房價。

BLACKPINK來台開演唱會，為避免業者哄抬房價，觀光局今會同市府消保官至高雄萬豪酒店、高雄洲際酒店、水京棧國際酒店及高雄日航酒店辦理稽查，均為高雄近期新設觀光飯店或五星級旅館，設施新穎完善、地點交通方便且服務品質優良，也為演唱會、高端商務或度假遊客訂房首選。

不過飯店因應旅客需求提供各種不同房型，空間大小及設備等級亦有不同，故具有不同訂價，這次稽查10月18日各房型售價，並無發現實質超收或違規漲價。

其中高雄日航酒店亦說明，網路及新聞報導提及售價4萬元房型，為該飯店最高等級套房，備查房價為10萬元，平時售價3至4萬；而基本雙人房型平日售價4至5千元、假日7至8千元，均未超出其備查房價為2萬元，符合規定。

觀光局指出，依旅館業管理規則第21條及民宿管理辦法第25條規定，旅宿業者不得向旅客收取高於向主管機關備查的客房價格。若有違規，將依發展觀光條例第55條第3項規定，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

為保障消費者住宿安全及消費權益，觀光局除持續於平時辦理定期及不定期稽查，亦於演唱會或大型活動期間稽查旅宿住宿情形及房價；自2023年起，至今年已累計稽查2432家次，裁罰368件，包括非法旅宿業查緝及合法旅宿超收房價及擴大營業等違規情形。

觀光局強調，今年度已查核合非法旅宿119家次，均未發現合法業者有超收房價情事，顯示積極管理措施奏效、高雄多數業者亦守法經營。

觀光局說明，旅館房價具有因應市場供需浮動以及淡旺季特性，無論國內或海外旅宿於寒暑假及連假、節慶嘉年華或演唱會等大型活動期間，因需求增加而價格上漲，為市場常見現象，為防止惡意哄抬，除加強宣導法規、加強稽查、積極監控房價外，如查有超收房價情事，將按違規房間分別開罰，並公布違規名單。

觀光局稽查高雄洲際酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供
觀光局稽查高雄洲際酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供
觀光局稽查水高雄萬豪酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供
觀光局稽查水高雄萬豪酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供
觀光局稽查日航酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供
觀光局稽查日航酒店房價，符合規定。圖／觀光局提供

飯店 觀光局 演唱會 消保官 BLACKPINK

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