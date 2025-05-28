國際醫美權威　親臨NeoFilera妮芙蕾新品發表會

台灣醫美產業再添國際亮點！晶鑽生醫（Diamond Biotechnology Co., Ltd.）旗下備受矚目的NeoFilera妮芙蕾新品上市發表會日前盛大舉行，現場雲集產學醫界菁英，共同見證台灣醫美技術與國際接軌的重要時刻。活動特別邀請來自英國倫敦、享譽全球的整形重建與美容外科權威—Dr. Ali Pirayesh教授親臨現場，為台灣醫美界帶來世界級的專業視野與最新趨勢。

英國倫敦醫美教授來台 推動國際技術交流

本次活動特別邀請來自英國倫敦、享譽全球的整形重建與美容外科權威—Dr. Ali Pirayesh教授親臨現場。Dr. Ali不僅是阿姆斯特丹整形外科診所創辦人、倫敦大學學院副教授，更是全球頂尖醫美盛會AMWC（世界美容與抗老醫學大會）董事會成員，長年致力於整形外科創新與國際醫美教育推廣。此次來台，他不僅肯定台灣醫美產業的專業水準，更現場分享歐洲最新膠原增生劑臨床應用趨勢，與台灣醫師深度交流，促進國際醫美經驗共享。

NeoFilera妮芙蕾創新技術 多元應用引領新趨勢

NeoFilera妮芙蕾採用創新PDLLA聚雙旋乳酸與CMC複合技術，結合獨家雙乳化製程與水波紋微粒結構設計，呈現出尺寸均勻分佈的球體。此外，產品具備高度多元應用與彈性調配特性，醫師可依患者需求靈活調整劑量與施打部位，滿足各類醫美需求。 晶鑽生醫重量級新品NeoFilera妮芙蕾。圖／業者提供

國際認證加持 台灣醫美躍上世界舞台

NeoFilera妮芙蕾自上市以來，已獲多國專業認證並成功進軍泰國市場，成為國際醫美領域備受關注的新星。此次發表會不僅展現台灣醫美產業的創新實力，更吸引國際醫美專家聚焦，彰顯台灣於全球醫美舞台的重要地位。

感謝產業推手 攜手開創醫美新篇章

特別感謝中華民國美容醫學會黃啓嘉理事長和前台灣整形外科醫學會理事長陳錫根教授長期對產業發展的支持，為台灣醫美奠定堅實基礎。此次發表會不僅展現台灣醫美產業的創新實力，更吸引國際醫美專家聚焦，彰顯台灣於全球醫美舞台的重要地位。

NeoFilera新品上市只是起點，未來將持續秉持創新與安全理念，攜手國內外專業醫師團隊，推動台灣醫美與國際同步，開創專業醫美新篇章。