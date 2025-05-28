2艘新試驗船啟用 海洋漁業調查添生力軍

農業部水產試驗所新建2艘漁業試驗船，今天在基隆碼頭舉行啟用典禮，為海洋漁業資源調查船隊增添生力軍，讓台灣永續漁業試驗基礎建設版圖同時往西部及東部海域擴展。

水試所今天發布新聞稿，所長張錦宜表示，2艘新船由位於印尼巴淡島的PT United Sindo Perkasa造船廠承造，民國111年4月7日起造、同年6月30日安放龍骨，分別於112年8月7日及31日下水，今年4月交船，今天正式啟用。

水試所指出，漁業試驗船肩負國內各種資源調查、漁撈試驗、漁法漁具及水文探測等任務，2艘新船命名為「水試3號」及「水試6號」，將配置給澎湖漁業生物研究中心與東部漁業生物研究中心使用，分別以澎湖馬公及台東新港為作業母港，進行漁業資源及水文探測等各項任務。

水試所表示，「水試3號」及「水試6號」為基本設計相近的姊妹船，皆為總噸位174噸，船長27.5公尺，吃水深2.5公尺，續航能力900浬，可在台灣周邊各種水域環境中作業機動執行任務。

「水試3號」配置包括抓斗式採泥器、箱型採泥器及多管式採泥器，以利於澎湖周邊海域進行海床採樣任務；「水試6號」因應東部當地漁業特性，配載活魚艙及可拆式鏢旗魚台，有助於進行更大尺度的標識放流試驗。