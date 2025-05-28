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彰中辦綠能論壇施振榮等人與談 有專家建議擴大「種電」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請重量級校友也是專家與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請重量級校友也是專家與談。圖／彰化高中提供

面對全球氣候變遷、國際能源價格波動及國內供電壓力，台灣電力結構仍以「非再生能源」為主，今天在彰化高中舉辦的「跨世紀綠能產業發展論壇」中，專家認為，台灣擁有豐富的日照與風力資源，是推動再生能源的理想地區，建議擴大「種電」面積。

論壇認為，現行農業亟需轉型為設施型栽培，以因應極端氣候、穩定糧食生產並確保健康食材供應。台灣許多作物本可與太陽光電、風能等設施共存共榮，並符合「農業產值至少70%」的現行政策要求，在此基礎上，專家提出以下創新方向：

1. 擴大「種電」面積，並以超越想像的農業產值為目標。

2. 農工設施設計應整合風能、光電與光熱技術，營造適合作物生長的環境。

3. 推動自動化環境控制系統、創新光電板設計、破風結構與冷熱交換系統等整合性解方。

4. 將農作物產出作為主要收益來源，綠電與碳匯作為附帶效益，方能建立具有國際競爭力的綠能農業模式。

彰化高中校友會針對論壇提出的論點，今天彰中雨賢館聚焦台灣在氣候變遷與能源轉型下的新契機，針對「台灣發展綠電的快速有效途徑—創新觀念與技術」、「從王道談台歐新能源科技合作展望」以及「由能源安全談台灣的能源政策」等三項主題討論。

論壇今天並邀請多位校友同時也是重量級專家，共同探討未來能源藍圖，包括農工專家施昭彰博士主講「台灣發展綠電的快速有效途徑—創新觀念與技術」；智榮基金會董事長施振榮以「從王道談台歐新能源科技合作展望」為題與談，發展漂浮式與高空風能，憑藉「卓越風資源、高技術適配性、成熟場域條件」三大優勢，為台灣邁向100%綠電目標提供多能齊發的核心關鍵解方。

能源、產業與環境經濟專家梁啟源以「由能源安全談台灣的能源政策」為題，深入剖析再生能源產業攸關國家安全，其必要性與重要性，與產業發展規劃與比重均有重要關聯。

論壇最後邀請中央研究院前副院長梁啟銘作總結講評，肯定論壇提出的政策構想與配套技術，並將呼籲產、官、學、研界提出更多具前瞻性的綠能解方，以強化能源自主與農業永續發展。

彰化高中校長王延煌表示，今天論壇三大主題發表者、與談者、總結者都是傑出校友，其中中研院前副院長梁啟銘及梁啟源教授一家三兄弟都是彰中人，施振榮董事長除了是科技業先驅、更是鹿港慶端陽一系列活動的推手，施昭彰博士上任彰中校友會理事長以來，一直希望引領年輕人認識最新產業趨勢從而開創新局。

國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友也是中研院前副院長梁啟銘與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友也是中研院前副院長梁啟銘與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友也是能源、產業與環境經濟專家梁啟源與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友也是能源、產業與環境經濟專家梁啟源與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友也是農工專家彰中校友會理事長施昭彰與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友也是農工專家彰中校友會理事長施昭彰與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友智榮基金會董事長施振榮與談。圖／彰化高中提供
國立彰化高中今天下午在雨賢館舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請校友智榮基金會董事長施振榮與談。圖／彰化高中提供

能源政策 彰化 再生能源

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