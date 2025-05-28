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防豪雨！梅雨鋒面明炸全台「下到發紫」 端午連假天氣曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚鋒面接近，愈晚雨勢愈強，預估今晚至明天雨勢最大，明天西半部需留意局部豪雨。聯合報系資料照
今晚鋒面接近，愈晚雨勢愈強，預估今晚至明天雨勢最大，明天西半部需留意局部豪雨。聯合報系資料照

今晚鋒面接近，愈晚雨勢愈強，預估今晚至明天雨勢最大，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天全台有雨，尤其西半部需留意局部豪雨，連帶白天高溫下降，北台灣僅22至25度，明天入夜後鋒面逐漸南移，雨勢也由北往南趨緩，周五南部、花東仍有局部短暫雨，周六大致為多雲到晴天氣。

張竣堯說，今晚到明（29日）鋒面影響，各地都有陣雨、雷雨或局部大雨，西半部更有局部豪雨發生機率。明天入夜鋒面逐漸南移至巴士海峽，雨勢由北往南趨緩。

周五（30日）鋒面移動到巴士海峽，南部、花東、中部山區有局部短暫雨，其他地區為零星降雨或多雲；周六（31日）水氣更少，僅花東地區、恆春半島有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

周日（6月1日）環境風場偏南風，南部、花東有局部短暫降雨，其他地區為多雲的天氣，午後中部以北、東北部地區及其他山區有雷陣雨。

下周一、下周二（6月2日、3日）環境風場轉西南風，中南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴、午後山區有局部雷陣雨的天氣。

張竣堯表示，周二晚間有另一波鋒面接近，天氣轉不穩定，周三（6月4日）受到鋒面影響，各地都有陣雨，西半部、宜花有短暫陣雨或雷雨。

溫度部分，張竣堯指出，明天受鋒面影響，白天高溫下降，北台灣僅22至25度，中部、花蓮26、27度，南部、台東29至31度。

受東北季風影響，明晚至周六清晨各地低溫僅20至23度。周日至周一逐漸回溫，各地高溫上看30度；另外，受到西南風影響，下周一、下周二東南部有焚風發生機率。

今晚鋒面接近，愈晚雨勢愈強，預估今晚至明天雨勢最大，明天西半部需留意局部豪雨。圖／中央氣象署提供
今晚鋒面接近，愈晚雨勢愈強，預估今晚至明天雨勢最大，明天西半部需留意局部豪雨。圖／中央氣象署提供

高溫 鋒面 豪雨 端午節 氣象署 梅雨

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