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北迴線東小清水溪橋完工 明恢復行駛、27列次時刻調整
台鐵公司今晚宣布，北迴線東小清水溪橋（和仁=崇德間）改建工程順利完工，北迴線列車恢復雙線行車，明天（29日）起恢復行駛班次。
台鐵北迴線花蓮大、小清水溪橋及崇德路段，過去不斷受地震、颱風及短延時強降雨等天氣因素，造成土石流沖毀軌道、中斷交通。
去年7月凱米颱風襲台，小清水溪橋西正線被土石流沖斷，台鐵緊急重建，直到去年12月才恢復通車。但先前重建的西正線較高，為安全起見，台鐵決定也將東正線橋梁拉高，並於今年4月啟動改建，如今完工。
台鐵表示，相關列車時刻調整共27列次，對號10列次、非對號17列次，相關列車車次、時刻，可參考台鐵官網（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。
明天起北迴線列車恢復雙線行車，恢復行駛班次如下：
一、恢復逢週五行駛加班車6列次（223、237、427、436、250、405次）。
二、恢復逢週六行駛加班車5列次（202、436、418、405、427次）。
三、恢復逢週日行駛加班車10列次（223、250、234、233、237、418、436、405、427、443次）。
四、恢復區間（快）車行駛區間：
（一）4006次(桃園=花蓮)。
（二）4030次(樹林=花蓮)。
（三）4021次(花蓮=樹林)。
（四）4033次(花蓮=宜蘭)。
（五）4552次(和平=玉里)。
台鐵表示，相關列車時刻調整共27列次，對號10列次、非對號17列次，相關列車車次、時刻，可參考台鐵官網及各車站公告。
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