北迴線東小清水溪橋完工 明恢復行駛、27列次時刻調整

台鐵公司今晚宣布，北迴線東小清水溪橋（和仁=崇德間）改建工程順利完工，北迴線列車恢復雙線行車，明天（29日）起恢復行駛班次。

台鐵北迴線花蓮大、小清水溪橋及崇德路段，過去不斷受地震、颱風及短延時強降雨等天氣因素，造成土石流沖毀軌道、中斷交通。

去年7月凱米颱風襲台，小清水溪橋西正線被土石流沖斷，台鐵緊急重建，直到去年12月才恢復通車。但先前重建的西正線較高，為安全起見，台鐵決定也將東正線橋梁拉高，並於今年4月啟動改建，如今完工。

台鐵表示，相關列車時刻調整共27列次，對號10列次、非對號17列次，相關列車車次、時刻，可參考台鐵官網（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。

明天起北迴線列車恢復雙線行車，恢復行駛班次如下：

一、恢復逢週五行駛加班車6列次（223、237、427、436、250、405次）。 二、恢復逢週六行駛加班車5列次（202、436、418、405、427次）。 三、恢復逢週日行駛加班車10列次（223、250、234、233、237、418、436、405、427、443次）。 四、恢復區間（快）車行駛區間： （一）4006次(桃園=花蓮)。 （二）4030次(樹林=花蓮)。 （三）4021次(花蓮=樹林)。 （四）4033次(花蓮=宜蘭)。 （五）4552次(和平=玉里)。