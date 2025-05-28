台鐵北迴線29日起雙線行車 27列次改點
台鐵公司今天宣布，北迴線和仁至崇德間東小清水溪橋改建工程順利完工，北迴線列車29日起恢復雙線行車，共27列次列車時刻調整，同時公告恢復行駛班次。
為提升鐵路橋梁安全，北迴線和仁至崇德間東小清水溪橋日前進行改建工程，施工期間單線雙向行車。
隨著改建工程完工，台鐵發布新聞稿表示，明天北迴線列車恢復雙線行車，並公告恢復行駛班次，經統計共27列次列車時刻調整（對號10列次、非對號17列次）。
台鐵表示，恢復逢週五行駛加班車6列次（223、237、427、436、250、405次）、逢週六行駛加班車5列次（202、436、418、405、427次）、逢週日行駛加班車10列次（223、250、234、233、237、418、436、405、427、443次）。
同時恢復區間（快）車行駛區間，包括4006次（桃園至花蓮）、4030次（樹林至花蓮）、4021次（花蓮至樹林）、4033次（花蓮至宜蘭）、4552次（和平至玉里）。
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