快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

金門出現今年首例新冠死亡個案 衛生局籲儘速接種疫苗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
疫苗接種示意圖。聯合報系資料照
疫苗接種示意圖。聯合報系資料照

金門近期新冠疫情升溫，縣衛生局長蔡建鑫今天在縣議會答詢表示，金門昨出現今年首例新冠死亡個案，死者年逾60歲且患有慢性病，未曾接種疫苗。衛生局提醒民眾，新一波流行病徵與過往不同，應儘早接種JN.1疫苗，以提升防重症能力。

蔡建鑫指出，截至目前為止，金門已接獲2例新冠併發重症通報，皆為60歲以上且未接種疫苗的高風險族群，其中1人昨天死亡，另1人仍在治療中；他強調，疫苗、口罩與抗病毒藥物存量充足，足以應對當前疫情。

衛生局表示，JN.1疫苗為目前預防COVID-19最有效方式，呼籲尚未接種者儘速前往合約院所接種。合約接種院所包括金門醫院、各鄉鎮衛生所及部分診所如吾家診所、禾心診所、傅仰賢診所與陳水湖診所等，目前疫苗供應穩定，中央每週依需求補給，亦可緊急配送。

金門縣衛生局也說，目前全國疫情仍在攀升，預估高峰將落在6月中下旬，根據統計，國內今年九成以上新冠重症與死亡病例皆未接種JN.1疫苗，且多為65歲以上長者或具慢性病史者，衛生局呼籲民眾勿輕忽新一波疫情。

針對目前新冠病毒的臨床表現，衛生局也指出，症狀多與感冒、腸胃炎相似，以肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉為主，與過去常見發燒、咳嗽、倦怠感等症狀略有不同，建議民眾若出現疑似症狀時可先以家用快篩試劑檢測，早期發現、及早就醫，由醫師評估是否開立公費抗病毒藥物。

金門縣目前配合販售快篩試劑藥局有大賀、大森及伯玉3家藥局，因數量有限，售完需等進貨期程，有購買需求民眾可先電話確認。

金門 衛生局 疫苗 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠疫情升溫金門今年首例死亡 衛生局籲接種疫苗

金門追蹤到11歲歐亞水獺 學者：顛覆活不過5歲想法

金門贈綠島太武輪遭嫌速度慢 台東縣府：抗浪性佳

新北：COVID-19疫情上升 114年累計42例併發重症

相關新聞

防豪雨！梅雨鋒面明炸全台「下到發紫」 端午連假天氣曝光

今晚鋒面接近，愈晚雨勢愈強，預估今晚至明天雨勢最大，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天全台有雨，尤其西半部需留意局部豪雨，...

影／超強梅雨還沒來 「全台最爛路」就坍了…今起夜間封路

氣象署預報，端午連假前夕29日梅雨最強鋒面通過，各地都有大雨機會。但最強梅雨還沒來，位在南投仁愛山區、有「全台最爛的路」...

70歲阿嬤早餐這樣吃狂甩掉脂肪肝 醫大推：半年瘦7公斤

不少人早餐都吃三明治或麵包，不過這樣的選擇其實暗藏健康風險。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，這類早餐屬於高油、高糖的精緻澱粉，容易導致脂肪肝與體重增加。相對地，若選對食材，早餐不只能吃得飽，還能幫助減重、改善健康。

北迴線東小清水溪橋完工 明恢復行駛、27列次時刻調整

台鐵公司今晚宣布，北迴線東小清水溪橋（和仁=崇德間）改建工程順利完工，北迴線列車恢復雙線行車，明天（29日）起恢復行駛班...

豬肉大漲價立委憂萊豬包入粽 陳駿季：別誤導萊劑是毒

端午節將至，豬肉拍賣價格每公斤97.01元，立委張啟楷今質詢農業部長陳駿季指出，相較去年端午節，今年豬肉漲了快7元，肉粽...

強降雨要來了！北市估這時段慎防大豪雨

台北市災防辦提醒，今晚至明天北市有陣雨或雷雨，有機會發生短延時強降雨，預估最大雨勢主要發生於29日凌晨2時至上午8時，持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。