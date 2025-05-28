金門出現今年首例新冠死亡個案 衛生局籲儘速接種疫苗

金門近期新冠疫情升溫，縣衛生局長蔡建鑫今天在縣議會答詢表示，金門昨出現今年首例新冠死亡個案，死者年逾60歲且患有慢性病，未曾接種疫苗。衛生局提醒民眾，新一波流行病徵與過往不同，應儘早接種JN.1疫苗，以提升防重症能力。

蔡建鑫指出，截至目前為止，金門已接獲2例新冠併發重症通報，皆為60歲以上且未接種疫苗的高風險族群，其中1人昨天死亡，另1人仍在治療中；他強調，疫苗、口罩與抗病毒藥物存量充足，足以應對當前疫情。

衛生局表示，JN.1疫苗為目前預防COVID-19最有效方式，呼籲尚未接種者儘速前往合約院所接種。合約接種院所包括金門醫院、各鄉鎮衛生所及部分診所如吾家診所、禾心診所、傅仰賢診所與陳水湖診所等，目前疫苗供應穩定，中央每週依需求補給，亦可緊急配送。

金門縣衛生局也說，目前全國疫情仍在攀升，預估高峰將落在6月中下旬，根據統計，國內今年九成以上新冠重症與死亡病例皆未接種JN.1疫苗，且多為65歲以上長者或具慢性病史者，衛生局呼籲民眾勿輕忽新一波疫情。

針對目前新冠病毒的臨床表現，衛生局也指出，症狀多與感冒、腸胃炎相似，以肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉為主，與過去常見發燒、咳嗽、倦怠感等症狀略有不同，建議民眾若出現疑似症狀時可先以家用快篩試劑檢測，早期發現、及早就醫，由醫師評估是否開立公費抗病毒藥物。

金門縣目前配合販售快篩試劑藥局有大賀、大森及伯玉3家藥局，因數量有限，售完需等進貨期程，有購買需求民眾可先電話確認。