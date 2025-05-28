豬肉大漲價立委憂萊豬包入粽 陳駿季：別誤導萊劑是毒

端午節將至，豬肉拍賣價格每公斤97.01元，立委張啟楷今質詢農業部長陳駿季指出，相較去年端午節，今年豬肉漲了快7元，肉粽也比去年漲5到10元，他也擔憂從澳洲進口的70噸含萊劑豬肉將被包到粽子裡，讓民眾吃下肚。陳駿季回應，豬肉拍賣價格仍在合理區間，政府針對進口萊豬也訂有萊劑殘留標準，不應誤導萊劑就是毒。

立法院經濟委員會今審查農民退休儲金條例第七條條文修正草案。張啟楷質詢指出，今年5月毛豬每公斤平均拍賣價格97.21元，相較去年6月漲了6.5元，肉粽也漲了5到10元。而前陣子從澳洲進口70噸含萊劑的豬肉，農業部應追蹤流向。

陳駿季說，對於進口豬肉流向，衛福部已經有追蹤系統，政府也訂有萊劑殘留標準，符合標準才會進口，政府嚴格把關，不應誤導萊劑就是毒。

至於豬肉價格，陳駿季說，今天平均價格97元，雖然85至95元才是合理價格，但飼料漲幅11%，農民也沒有年終，就是靠年節價格高一點作為福利，每公斤95至100元仍屬合理區間。