快訊

豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：很可憐…1周沒擺攤了

榜首放棄台大電機！學霸男神徐伯均如今在美國名校教書

拒絕車廂「擴音仔」！英國擬修法重罰乘客搭車放擴音

豬肉大漲價立委憂萊豬包入粽 陳駿季：別誤導萊劑是毒

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
粽子示意圖。圖／AI生成
粽子示意圖。圖／AI生成

端午節將至，豬肉拍賣價格每公斤97.01元，立委張啟楷今質詢農業部長陳駿季指出，相較去年端午節，今年豬肉漲了快7元，肉粽也比去年漲5到10元，他也擔憂從澳洲進口的70噸含萊劑豬肉將被包到粽子裡，讓民眾吃下肚。陳駿季回應，豬肉拍賣價格仍在合理區間，政府針對進口萊豬也訂有萊劑殘留標準，不應誤導萊劑就是毒。

立法院經濟委員會今審查農民退休儲金條例第七條條文修正草案。張啟楷質詢指出，今年5月毛豬每公斤平均拍賣價格97.21元，相較去年6月漲了6.5元，肉粽也漲了5到10元。而前陣子從澳洲進口70噸含萊劑的豬肉，農業部應追蹤流向。

陳駿季說，對於進口豬肉流向，衛福部已經有追蹤系統，政府也訂有萊劑殘留標準，符合標準才會進口，政府嚴格把關，不應誤導萊劑就是毒。

至於豬肉價格，陳駿季說，今天平均價格97元，雖然85至95元才是合理價格，但飼料漲幅11%，農民也沒有年終，就是靠年節價格高一點作為福利，每公斤95至100元仍屬合理區間。

立委張嘉郡則詢問農業部支不支持恢復逐批查驗進口萊豬，陳駿季說，查驗是衛福部權責，且邊境查驗有其科學依據，若農產品違規會提高抽驗比例，但遭張嘉郡質疑是在幫進口商說話，陳駿季為此數次高聲回嗆「這是在汙衊、扣帽子」，強調截至目前萊豬未驗出超標。

立委張嘉郡今質詢農業部長陳駿季是否支持恢復逐批查驗進口萊豬。記者葉冠妤/攝影
立委張嘉郡今質詢農業部長陳駿季是否支持恢復逐批查驗進口萊豬。記者葉冠妤/攝影

陳駿季 豬肉 萊劑

延伸閱讀

蛋價再降2元 陳駿季：市場機制、不特別處理

反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

禁餵遊蕩動物法制化 陳駿季：動保反彈過大暫緩

農業移工聘僱恐錯過季節 陳駿季：盼勞動部獨立審查

相關新聞

鋒面來勢洶洶！深夜至明上半天雨勢最猛防豪雨 端午連假天氣曝

氣象署表示，鋒面今天晚間接近，深夜至明天上半天雨勢最明顯，各地都有機會大雨，西半部可能達到豪雨等級；端午連假天氣回穩，連...

70歲阿嬤早餐這樣吃狂甩掉脂肪肝 醫大推：半年瘦7公斤

不少人早餐都吃三明治或麵包，不過這樣的選擇其實暗藏健康風險。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，這類早餐屬於高油、高糖的精緻澱粉，容易導致脂肪肝與體重增加。相對地，若選對食材，早餐不只能吃得飽，還能幫助減重、改善健康。

靠「每日一餐」減重16公斤！男子曝極限飲食秘訣：還想再減36公斤

不少人為追求好身材會選擇減重，一位Reddit網友分享他實施「每日一餐」（One Meal A Day，簡稱OMAD）飲食法的經驗，引發熱議。

美國不再建議孕婦、孩童打新冠疫苗 黃立民：不急跟進

美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨宣布，不再建議健康兒童和孕婦接種新冠疫苗。對此...

豬肉大漲價立委憂萊豬包入粽 陳駿季：別誤導萊劑是毒

端午節將至，豬肉拍賣價格每公斤97.01元，立委張啟楷今質詢農業部長陳駿季指出，相較去年端午節，今年豬肉漲了快7元，肉粽...

至善30周年 全年服務35萬兒少、版圖拓展不丹、斯里蘭卡

至善社會福利基金會今年成立第30年，今舉辦30周年記者會。至善基金會執行長洪智杰說，去年全年，至善在台灣、越南、雲南、緬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。