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至善30周年 全年服務35萬兒少、版圖拓展不丹、斯里蘭卡

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
至善社會福利基金會今年成立第30年，今舉辦30周年記者會。記者葉冠妤／攝影
至善社會福利基金會今年成立第30年，今舉辦30周年記者會。記者葉冠妤／攝影

至善社會福利基金會今年成立第30年，今舉辦30周年記者會。至善基金會執行長洪智杰說，去年全年，至善在台灣、越南、雲南、緬甸四地，加起來服務超過35萬名兒少，未來版圖更擴及不丹、斯里蘭卡，明年也將提供越南大學畢業生獎學金，讓他們來台念書，培育日後的訓練管理人才。

至善基金會董事長紀雅雲表示，至善的服務目標是「陪你長大」，未來將走向更多有需要的角落。今年起，基金會將啟動不丹與斯里蘭卡的兒少發展計畫，進一步拓展國際服務。

洪智杰說，至善今年預算1.4億元、90個工作人員，一年服務量能達35萬名兒少，接下來將在台灣強化原民家庭母嬰照護，從孕期開始支持與陪伴，確保每個孩子都不被遺漏，並為消除族群歧視營造青少年安全發展環境，持續推動「校園族群友善計畫」。

越南部分，配合政府新南向政策，協助當地人才培育計畫，洪智杰說，至善將提供獎助學金，讓越南的大學畢業生來台學習，培養社福、教育、管理人才。雲南則持續深耕在地化服務，強化兒少的心理健康照護。此外，因應今年3月28日緬甸大地震，至善與長期合作的緬甸非營利組織Meikswe Myanmar (友善緬甸)也啟動為期五年的災後援助及生活重建計畫。

洪智杰說，接下來至善的服務版圖將擴及不丹、斯里蘭卡，初期人數不多，以助學為主。

今天至善首任愛心大使陳淑麗也與「至善30」愛心大使孫可芳一同出席活動。陳淑麗分享她在1998年陪同越南顱顏畸形男童「阿福」來台手術的經歷，她在機上幫忙換尿布、天天自費搭車去醫院探視，多年來她也親自走訪越南與雲南服務據點，見證至善對孩童長期的陪伴。孫可芳去年與至善一同參訪新竹原鄉與越南中部偏鄉，還認養了一名越南小女孩「小妝」。

孫可芳說，希望能延續這份愛的循環，呼籲社會大眾一起來貢獻自己的力量，每月定期定額捐款800元就能「挺至善，護兒少」。

越南 緬甸 斯里蘭卡

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