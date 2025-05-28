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中部6.5萬車主沒繳汽燃費！逾期罰鍰繳納期限曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
自用汽機車燃料費每年7月開徵，交通部公路局台中區監理所針對中部中彰投3縣市去年逾期經催繳後仍未繳納車主，近日以雙掛號寄出6.5萬多件違費處分書。圖／台中區監理所提供
自用汽機車燃料費每年7月開徵，交通部公路局台中區監理所針對中部中彰投3縣市去年逾期經催繳後仍未繳納車主，近日以雙掛號寄出6.5萬多件違費處分書。圖／台中區監理所提供

自用汽機車燃料費每年7月開徵，交通部公路局台中區監理所針對中部中彰投3縣市去年逾期經催繳後仍未繳納車主，近日以雙掛號寄出6.5萬多件違費處分書，繳納期限至6月30日；若仍逾期未繳，將停辦車輛異動或換發牌照，並移送強制執行。

台中區監理所說明，為響應環保減碳，維護車主權益，提醒中彰投逾繳受罰案的車主，可利用多家行動支付平台繳納逾期罰鍰，或持單至金融機構、郵局、便利超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）或各區監理所(站)臨櫃繳納。

台中區監理所指出，若車主不確定是否已繳納違費，可透過下載監理服務APP或自行上監理服務網查詢繳費資訊，或就近向各區監理所站洽詢，若您有任何疑問，可洽詢04-26912011轉400。

台中區監理所所長楊聰賢提醒車主，近期詐騙案件頻傳，呼籲民眾切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，若收到繳費電子郵件存有疑義，請洽各地區監理所站查證，或是撥打警政署設立的「反詐騙諮詢專線165」，守護自身財產安全。

郵件 車主 詐騙

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