影／超強梅雨還沒來 「全台最爛路」就坍了…今起夜間封路

氣象署預報，端午連假前夕29日梅雨最強鋒面通過，各地都有大雨機會。但最強梅雨還沒來，位在南投仁愛山區、有「全台最爛的路」之稱的投89線就已傳出災情，其30.7K處落石不斷，為維護安全，從今天（28日）起實施夜間預警性封路。

由於，投89線力行產業道路因路況差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，縣府改善近年戮力改善，道路品質及安全獲提升，唯部分路段仍因地質脆弱裸露，遇到豪大雨還是容易崩塌，而今天就又因山區連日降雨，傳出道路災情。

南投縣政府表示，受連日降雨影響，投89線30.7K路段上邊坡因坡頂植生層覆土持續且向右擴張，導致現場落石不斷，交通也因此中斷，工務處目前已派駐廠商待命隨時搶通，並管制通行，但考量人車安全，將從今起實施夜間預警性封閉。

工務處表示，考量夜間行車視線不佳，且投89線30.7K路段上邊坡發生落石有擴大之虞，而端午連假期間又將有鋒面來襲，為維護安全，將從今天起採夜間道路封閉，至端午連假6月1日鋒面離開後，再視現場道路情況，恢復夜間通行。

而投89線30.7K路段夜間封閉時間，自下午6時30分至隔日上午7時；另白天依現場邊坡狀況進行交通管制，請民眾配合現場交管人員引導通行，若有通行需求可利用紅香聯絡道路做為替代道路，也再次呼籲雨季期間非必要盡量別上山。