梅雨鋒面大雨狂炸恐致災 台8線2路段晚間10時預警封閉

中央氣象署下午15時15分針對南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區等6縣市發布大雨特報，預估降雨會一路下到晚上。交通部公路局表示，台8線77K靈甫橋路段及83K~110K（響堂至大禹嶺），考量受前期地震及多次鋒面影響，該路段有持續致災機率，因此今晚間10時起實施預警性封閉道路，隔（29）日早上7時開放通行。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（28）日南投地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

受鋒面環境及對流發展旺盛影響，台8線77K靈甫橋路段及83K~110K（響堂至大禹嶺）路段，今起至28日中午起中部山區陸續降雨。

公路局中區養護工程分局谷關工務段表示，雖已調度多組搶災機械進駐該路段多處，但考量入夜後降雨情形將持續加劇，加上受前期地震及多次鋒面影響，該路段仍有持續致災機率，影響用路人通行安全，將於今（28日）夜間22時實施預警性封閉道路，隔（29）日早上7時開放通行。

公路局提醒，汛期期間建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，最新道路通阻詳情，可至公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。