超商熱賣！農業部揭黃金地瓜「台農57號」身世：美國爸、台灣媽育種

「台農57號」是目前台灣種植面積最廣的地瓜品種，綿密口感與獨特香甜風味，成功打進四大超商，極受消費者喜愛，農業部今天揭開其身世，是美國爸爸與台灣媽媽的優良後代。

農業部農業試驗所今天舉行記者會，介紹傳香70年且歷久不衰的「台農57號」傳奇。

農試所嘉義分所長方怡丹說，「台農57號」甘藷（也稱地瓜）是在民國44年誕生，由1000個雜交後代脫穎而出，由嘉義分所3名研究員挑選母系高澱粉品種「台農27號」與父系黃肉、口感好品種「美國Nancy Hall」育種而成，並於53年在雲林縣水林鄉開始育苗、繁殖推廣。

方怡丹說，因「台農57號」品種表現優異，廣受市場青睞，逐漸成為主流品種，在全台9000至1萬公頃地瓜栽培面積中，「台農57號」占約8成以上。

方怡丹說，70年代，曾因病毒病危害，嚴重影響地瓜產量與品質，農試所成功開發甘藷種苗去病毒及大量繁殖技術，建立健康種苗生產體系，推廣應用後使產量由每公頃20公噸提升至30公噸；不料，90年代甘藷基腐病入侵台灣，造成地瓜嚴重減產，農業試驗所成功建立完善的田間防治指引，促進產業穩健成長。

方怡丹說，「台農57號」肉色橙黃、口感綿密，具獨特香甜風味，展現適合加工的特性，從傳統烤地瓜到冰烤番薯、脆片、薯條、甚至地瓜拿鐵等創新多元加工品，已成功由糧食作物逐漸轉為鮮食及加工用途，不僅成功轉型進入超商通路，打開年輕市場，更成為推動甘藷商品化與國際化的關鍵力量，未來將以高值化產品助攻新市場。

台灣甘藷產業策略聯盟總召邱木城說，地瓜曾是台灣庶民的主食，農村的根基，「台農57號」品種優良，是稻田休耕時適合種植的雜糧，但不能只靠台灣市場，目前外銷香港及新加坡的地瓜持續成長，但開發的地瓜加工食品已外銷到歐洲、日本及東南亞，未來還會有更多加工產品誕生。