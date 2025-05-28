快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

超商熱賣！農業部揭黃金地瓜「台農57號」身世：美國爸、台灣媽育種

中央社／ 台北28日電
「台農57號」是目前台灣種植面積最廣的地瓜品種，綿密口感與獨特香甜風味，成功打進四大超商，極受消費者喜愛，農業部今天揭開其身世，是美國爸爸與台灣媽媽的優良後代。圖／聯合報系資料照片
「台農57號」是目前台灣種植面積最廣的地瓜品種，綿密口感與獨特香甜風味，成功打進四大超商，極受消費者喜愛，農業部今天揭開其身世，是美國爸爸與台灣媽媽的優良後代。圖／聯合報系資料照片

「台農57號」是目前台灣種植面積最廣的地瓜品種，綿密口感與獨特香甜風味，成功打進四大超商，極受消費者喜愛，農業部今天揭開其身世，是美國爸爸與台灣媽媽的優良後代。

農業部農業試驗所今天舉行記者會，介紹傳香70年且歷久不衰的「台農57號」傳奇。

農試所嘉義分所長方怡丹說，「台農57號」甘藷（也稱地瓜）是在民國44年誕生，由1000個雜交後代脫穎而出，由嘉義分所3名研究員挑選母系高澱粉品種「台農27號」與父系黃肉、口感好品種「美國Nancy Hall」育種而成，並於53年在雲林縣水林鄉開始育苗、繁殖推廣。

方怡丹說，因「台農57號」品種表現優異，廣受市場青睞，逐漸成為主流品種，在全台9000至1萬公頃地瓜栽培面積中，「台農57號」占約8成以上。

方怡丹說，70年代，曾因病毒病危害，嚴重影響地瓜產量與品質，農試所成功開發甘藷種苗去病毒及大量繁殖技術，建立健康種苗生產體系，推廣應用後使產量由每公頃20公噸提升至30公噸；不料，90年代甘藷基腐病入侵台灣，造成地瓜嚴重減產，農業試驗所成功建立完善的田間防治指引，促進產業穩健成長。

方怡丹說，「台農57號」肉色橙黃、口感綿密，具獨特香甜風味，展現適合加工的特性，從傳統烤地瓜到冰烤番薯、脆片、薯條、甚至地瓜拿鐵等創新多元加工品，已成功由糧食作物逐漸轉為鮮食及加工用途，不僅成功轉型進入超商通路，打開年輕市場，更成為推動甘藷商品化與國際化的關鍵力量，未來將以高值化產品助攻新市場。

台灣甘藷產業策略聯盟總召邱木城說，地瓜曾是台灣庶民的主食，農村的根基，「台農57號」品種優良，是稻田休耕時適合種植的雜糧，但不能只靠台灣市場，目前外銷香港及新加坡的地瓜持續成長，但開發的地瓜加工食品已外銷到歐洲、日本及東南亞，未來還會有更多加工產品誕生。

農業部 超商 成功 地瓜

延伸閱讀

立委提案農退儲金政府對提1.5倍 農業部：朝減輕農民負擔規畫

不戰南北粽 開吃「炸粽子」！頂呱呱「呱呱包」優惠連6天 端午限定「呱包狂歡桶」現省121元

打敗花椰菜、蘆筍！日本研究認證第一名抗癌聖品 吃冷的更健康

狗狗不想吃飼料怎麼辦？「TOP 5天然食材拌飯吃」連挑嘴狗也秒清盤

相關新聞

防豪雨！梅雨鋒面明炸全台「下到發紫」 端午連假天氣曝光

今晚鋒面接近，愈晚雨勢愈強，預估今晚至明天雨勢最大，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天全台有雨，尤其西半部需留意局部豪雨，...

影／超強梅雨還沒來 「全台最爛路」就坍了…今起夜間封路

氣象署預報，端午連假前夕29日梅雨最強鋒面通過，各地都有大雨機會。但最強梅雨還沒來，位在南投仁愛山區、有「全台最爛的路」...

70歲阿嬤早餐這樣吃狂甩掉脂肪肝 醫大推：半年瘦7公斤

不少人早餐都吃三明治或麵包，不過這樣的選擇其實暗藏健康風險。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，這類早餐屬於高油、高糖的精緻澱粉，容易導致脂肪肝與體重增加。相對地，若選對食材，早餐不只能吃得飽，還能幫助減重、改善健康。

北迴線東小清水溪橋完工 明恢復行駛、27列次時刻調整

台鐵公司今晚宣布，北迴線東小清水溪橋（和仁=崇德間）改建工程順利完工，北迴線列車恢復雙線行車，明天（29日）起恢復行駛班...

豬肉大漲價立委憂萊豬包入粽 陳駿季：別誤導萊劑是毒

端午節將至，豬肉拍賣價格每公斤97.01元，立委張啟楷今質詢農業部長陳駿季指出，相較去年端午節，今年豬肉漲了快7元，肉粽...

強降雨要來了！北市估這時段慎防大豪雨

台北市災防辦提醒，今晚至明天北市有陣雨或雷雨，有機會發生短延時強降雨，預估最大雨勢主要發生於29日凌晨2時至上午8時，持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。