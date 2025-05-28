一顆粽子熱量直逼2碗白飯 高纖「五行粽」防糖尿病

又到了吃粽子的節日，南北粽開始大車拚，大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，不論是哪一種鹹粽，大多是以糯米製成且配料油膩，不容易消化，且一顆粽子熱量直逼600大卡，幾乎是2碗白飯，過量攝取會影響血糖代謝，更會累積脂肪。

國健署副署長賈淑麗表示，國人有「2高4不足」問題，包括鹽分攝取過高、糖分攝取過高以及蔬菜、水果、乳品、堅果種子攝取不足。根據「國民營養健康調查」結果，19歲以上國人有78.2%每天蔬菜攝取未達3份、88.5%水果攝取不足2份；約98%國人乳品類攝取未達1.5份，約71%每日攝取鹽分超過6公克。

另外，台灣成人約50.8%過重及肥胖，高中31.2%、國中28.3%、26.6%，而學齡前也有19.0%過重及肥胖，國人體位危機不得不重視。賈淑麗指出，不健康飲食為非傳染病重要危險因子之一，民眾大啖應景美食，可多選擇天然的原型食材，其膳食纖維、維生素、礦物質與植化素有助於預防心臟疾病、癌症、糖尿病和肥胖等慢性疾病。

端午節將至，國健署邀請歐法料理餐廳主廚，運用創意將「我的餐盤」六大類食物變身5款健康粽，並結合五行顏色巧思設計粽子，一次吃對各種營養。主廚陳之穎表示，創意粽子利用「五行」元素，融入與金木水火土對應的白色、綠色、黑色、紅色、黃色，各色蔬菜增加抗氧化維生素。

創意五行健康粽

紫蘇起司堅果粽：對應五行的「金」，將起司入菜，佐以南瓜子、核桃等堅果，提供鈣質及好油脂。

湯葉鮮蝦竹筍粽：對應五行的「木」，以糙米取代糯米，並選用香菇、竹筍、絲瓜等多種蔬菜，提高膳食纖維的攝取量。

鯖魚黑米胡麻粽：對應五行的「水」，以鯖魚取代粽子中常見的五花肉，並用黑芝麻提升香氣，除了有豐富蛋白質，也是好油脂的來源；另外，富含花青素的黑米可以抗氧化，增強抵抗力。

晶透豆腐紅龍粽：對應五行的「火」，利用夏季鮮果及清爽的豆腐，自然的甜味取代額外的糖分，還能增加維生素C和膳食纖維攝取，紅龍果也富含甜菜紅素，具有抗氧化功能。不必開火就能製作的甜品粽，適合全家大小一起動手做。

小米紅藜南瓜粽：對應五行的「土」，以未精製的穀物和雜糧製成，是膳食纖維、抗氧化維生素和礦物質的良好來源。是運用南瓜天然的風味做出的一款創新甜粽。