新光三越《RE:ACTION 綠循環生活展》登場 打造三大展區

新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》28日首站登場，攜手一集團、47品牌，並打造三大展區、12場體驗活動，實踐吃穿用行一次到位的永續新生活。

今年新光三越以實際行動推出永續里程碑，耗時一年首度策劃大型永續主題展《RE:ACTION 綠循環生活展》，以「循環3R（Recycle循環回收、Reuse物盡其用、Reduce減少使用）」結合「每個人的行動（ACTION）」為概念，以「生活展」為定位，讓永續不只是口號，而是每個人都能從日常中實踐、輕鬆落實的生活方式。

此次《RE:ACTION 綠循環生活展》將於5月28日至6月1日台北信義新天地A9、6月27日至7月1日台南新天地登場，集結一大集團與47個永續品牌，橫跨美妝、時尚、生活風格、地方創生等多元領域，規劃「綠潮流基地」、「永續探險隊」與「時光綠食堂」三大主題展區，以全程零廢棄布展與綠色入場機制──從入場即參與空瓶回收、展後帆布再製成帆布包到支持山林復育種樹行動，讓每位觀展者都能在吃、喝、玩、買的同時，為地球盡一份心力。

新光三越致力打造並成為消費者美好生活的平台，積極深耕永續領域，秉持「Together, Making Life Better」的核心理念，從貴賓卡全面APP數位化、建置綠色停車場、節能設備汰換升級到以永續材料打造環保贈品，電商平台skm online推動循環紙箱專案等，持續攜手品牌夥伴與消費者共同打造綠色生活。