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新冠疫情升溫金門今年首例死亡 衛生局籲接種疫苗

中央社／ 金門28日電
民眾接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
民眾接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

針對近期COVID-19疫情升溫，金門衛生局長蔡建鑫今天在議會表示，昨天出現金門今年第1例死亡個案；金門縣衛生局呼籲尚未接種JN.1疫苗民眾儘速至合約院所接種。

金門縣議會第8屆第5次定期會，今天進行縣政總質詢，國民黨議員王秀玉詢問關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近日疫情升溫，金門縣衛生局因應情形及確診個案等議題。

蔡建鑫表示，昨天出現金門今年第1例COVID-19死亡個案，該個案年齡超過60歲且有慢性病；他也說，疫苗、口罩、抗病毒藥物目前都仍足夠因應。

根據衛生局提供資料，截至5月28日止，衛生局接獲通報COVID-19併發重症個案計2例，皆未接種疫苗且年齡皆在60歲以上，1例死亡，另1例尚在治療中。

衛生局日前透過新聞稿表示，接種最新JN.1疫苗是預防COVID-19最有效方法，呼籲今年尚未接種疫苗民眾應儘速至金門縣合約院所，包括金門醫院、金湖鎮衛生所、金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、吾家診所、禾心診所、傅仰賢診所及陳水湖診所進行接種。

衛生局表示，目前疫苗供應無虞，每周中央皆會依地方需求提供所需疫苗數量，並適時做緊急配送服務，請符合資格民眾踴躍接種。

此外，衛生局也表示，這次COVID-19症狀像感冒、腸胃炎，以肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等不適為主要症狀，倘出現疑似症狀，可在家先行使用家用快篩試劑自我檢測，金門縣目前配合販售快篩試劑藥局有大賀、大森及伯玉3家藥局，因數量有限，售完需等進貨期程，有購買需求民眾可先電話確認。

金門 衛生局 疫苗 死亡 新冠肺炎

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