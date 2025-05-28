至善基金會深耕亞洲兒少發展 服務版圖擴及不丹、斯里蘭卡

至善基金會致力於亞洲兒少發展工作，全年兒少服務數突破35萬人，至善基金會執行長洪智杰今天宣布，服務版圖將擴大至不丹與斯里蘭卡，幫助更多弱勢孩童。

至善社會福利基金會1995年成立至今滿30週年，今天在西門町舉辦30週年記者會說明未來展望，也邀請首任愛心大使陳淑麗及「至善30」愛心大使孫可芳現身，藉由兩人同台畫面象徵接力傳愛。

至善基金會長期從事亞洲兒少發展工作，提供包含個案式服務的助學認養以及計畫型服務的「陪你長大計畫」等，服務足跡遍布台灣、越南、雲南及緬甸。

至善基金會執行長洪智杰於會中分享，至善從創立以來就聚焦「跨文化的兒少發展」，堅持走進最偏遠、資源最缺乏的角落服務兒少，由於至善長期的陪伴讓信任關係改變，也促使孩子願意努力學習和成長。

洪智杰說，至善今年年度預算約新台幣1億4000多元，整個基金會全職工作人員不過90多人，但每年服務孩子人數可達到35萬人，「非常不可思議」，未來服務版圖將擴大至不丹及斯里蘭卡，也會更重視服務深度。

盤點未來各地服務方向，洪智杰表示，台灣將以「創傷知情照護」融入兒少服務及強化原民家庭母嬰照護，並為消除族群歧視營造青少年安全發展環境，持續推動「校園族群友善計畫」。

越南方面，洪智杰表示，越南近期經濟發展迅速，未來將提供至善獎學金，配合政府新南向政策，進行當地人才培育計畫，初期會以培養社工人才為基礎，日後將進一步訓練培養高階管理人才，真正貢獻社會轉變帶動甚至跟台商合作，以服務社會；雲南方面，則會繼續結合在地人才、組織等，讓公益服務在地化、更深耕。

洪智杰提到，因應今年緬甸3月28日大地震，至善會與長期合作的緬甸非營利組織MeiksweMyanmar（友善緬甸）啟動為期5年的災後援助及生活重建計畫。

關於在不丹及斯里蘭卡的服務，洪智杰接受媒體聯訪表示，將先以助學認養為服務，已鎖定不丹50戶、斯里蘭卡15戶，會與當地基金會一起推動。

洪智杰指出，至善服務從台灣邁向亞洲，從孩子出生到成年，從就養、就學、就醫、就業到災後重建及長期發展，未來將會繼續陪伴兒少長大。