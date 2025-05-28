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林口輕軌進度 新北捷運局：6月底完成報告送中央

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
林口輕軌規畫路線。圖／新北市捷運局提供
林口輕軌規畫路線。圖／新北市捷運局提供

因1200月票加持，林口輕軌運量達到優先路網條件，新北市議員李宇翔今天在議會質詢，詢問目前進度？新北捷運局長李政安表示，更改優先路網報告規畫中，預計6月底完成報告，7月初前提報交通部爭取。

軌道建設被評估為優先路網，才有機會進一步後續可行性評估，目前運量達每公里6000人次可規畫建中運量捷運，每公里達3500人次可規畫建輕軌。

前年7月1200通勤月票TPASS推動後，林口輕軌運量密度試算已達到優先推動門檻運量密度大於3500人次/公里，去年底捷運局委託廠商製作更改優先路網報告。

林口輕軌路廊初步建議路線從粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化一路→復興一路，與機場捷運A8站轉乘，並保留銜接桃園規畫的桃園長庚輕軌機制。

李宇翔今天質詢指出，林口地區有舊林口與新林口兩大區塊，他建議林口輕軌可以思考Y字型，讓兩個地區都能夠享有輕軌便利性，否則效益恐怕不大。李政安回應，會參考議員建議。

輕軌 機場捷運 林口

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