林口輕軌進度 新北捷運局：6月底完成報告送中央

不少人早餐都吃三明治或麵包，不過這樣的選擇其實暗藏健康風險。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，這類早餐屬於高油、高糖的精緻澱粉，容易導致脂肪肝與體重增加。相對地，若選對食材，早餐不只能吃得飽，還能幫助減重、改善健康。

2025-05-28 16:46