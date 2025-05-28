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立委提案農退儲金政府對提1.5倍 農業部：朝減輕農民負擔規畫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。記者葉冠妤/攝影
立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。記者葉冠妤/攝影

立法院經濟委員會今審查「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」，藍綠兩黨皆有立委提案將政府相對提繳金額從現行1倍提高為1.5倍，藉此提高農民參加農退儲金誘因，但農業部陳駿季表示，現階段沒有調整政府提繳比例的規畫，但會朝如何減輕農民負擔方向研議。

農民退休儲金從2021年元月上路，農民每月提繳金額，依最低工資乘以提撥比率計算，農民可視經濟能力自由選擇提繳1%到10%，政府則依農民提繳金額，按月提繳相同金額，共同存入農退儲金專戶，做為農民退休生活所用。

立委謝衣鳳郭國文皆提案修正農退儲金條例，將主管機關依農民提繳的農退儲金，從現行按月提繳1倍提高至1.5倍。謝衣鳳說，截至今年3月底，參加農退儲金人數合計11萬人，占未滿65歲且經系統比對符合農民資格者49%，但以主計處2024年農業藉業人口49.4萬來看，實際上只占22.26%，代表農退儲金覆蓋率不足。

謝衣鳳說，2017年農民就業人口為55.7萬人，2024年降至49.4萬，減少12% 顯示農業缺工問題嚴重，政府必須提供誘因，才能提高年輕人投入新農業的意願。郭國文也說，農退儲金推動4年，覆蓋率都在30%左右，農業部應思考如何打開覆蓋率。

陳駿季說明，勞工退休保障是勞保老年給付、勞退金，農民退休保障則是老農津貼、農退儲金，以今年最低工資2萬8590元，最低工資平均成長率3%、勞退平均報酬率4%、提繳年資30年計算，勞工退休可月領3萬3095元，農民可領3萬8479元，農民退休保障略高於勞工，若政府對提修正到1.5倍，農民可領的錢為4萬5431元，恐影響不同職業間的衡平性。

陳駿季說，勞工退休金自願提繳16%，農退儲金覆蓋率已經比較高，分析未參加農退儲金的原因，第一個是農民提繳意願，第二則是儲蓄能力，且對年輕農民而言，65歲後才能領農退儲金，中間不確定性高。

陳駿季說，農業部現階段沒有調整比例的想法，但後續會檢討研析，農民希望的是減少提繳負擔，在政府、農民合計提繳總額不變下，讓農民少繳一些，也會是個方法。

陳駿季 郭國文 農民 農業部 謝衣鳳

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