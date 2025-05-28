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穿越百年！日本製圖師相簿成線上展 見證台北街頭過去樣貌

中央社／ 台北28日電

百年前的台北街頭是什麼樣子，日治初期任職於台灣總督府的製圖師今村巳之助，以影像留下見證，原來台北南門過去設有護城河與大木橋、北一女現址前身為台北文武廟，影像即起於線上展出。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，中心典藏品中有一冊19世紀相簿，內有130張照片，全是相簿主人翁今村巳之助於1897至1898年時，在台灣留下的個人生活、見聞、工作狀態與時事紀錄。這些貴重的歷史資料，在型塑台灣百年前模樣的影像對照方面，提供後人相當大的參考作用。

今村巳之助為日治初期派任來台的技術人員，任職於當時台灣總督府的陸軍幕僚製圖所內，為一名專門測繪地形圖的技手。19世紀，地形測量與攝影技術緊密連結，今村巳之助也藉此在派任台灣期間拍攝了大量的攝影作品。

國家攝影文化中心今天起推出「台灣赴任：今村製圖師的1897-1898」線上展，按相簿影像，分為「19世紀末的台北城內城外」、「信仰多元–台灣民間信仰、基督教、以及日系佛教」、「招魂祭」、「官民大懇親會」、「風師雨伯之害–1898台灣戊戌大水災」及「人物顯影」等子題。

國家攝影文化中心表示，相簿內拍攝到的日治初期台北，維持著清代城廓樣貌，是城內、艋舺、大稻埕等3個早期開發區域，組成三市街城市生活空間。這些關於台北城的歷史過往，以往只能從留存的文獻資料中想像，現今則能從這些照片的實際影像中得到驗證。

例如前方有大池塘的艋舺龍山寺，以及洋樓林立的早期大稻埕碼頭都是鏡頭下風景。值得一提的是，照片中有多名著正裝擺拍的台灣總督府陸軍幕僚軍官，這些肖像照片藉由相簿旁註記的毛筆手書，可對應至日治初期來台部分軍人及官員的職名錄。

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