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70歲阿嬤早餐這樣吃狂甩掉肪肝 醫大推：半年瘦7公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人早餐都吃三明治或麵包，不過這樣的選擇其實暗藏健康風險。示意圖／ingimage
不少人早餐都吃三明治或麵包，不過這樣的選擇其實暗藏健康風險。示意圖／ingimage

不少人早餐都吃三明治或麵包，不過這樣的選擇其實暗藏健康風險。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，這類早餐屬於高油、高糖的精緻澱粉，容易導致脂肪肝與體重增加。相對地，若選對食材，早餐不只能吃得飽，還能幫助減重、改善健康。

錢政弘在臉書分享一位70多歲女性案例，這位阿嬤原本也習慣吃一般早餐店的食物，後來在醫師建議下，改吃「鹹口味的燕麥粥」，半年內就改善了脂肪肝，體重也自然減少了7公斤。做法很簡單，只要把賣場販售的大燕麥片加上青菜、絞肉和雞蛋一起煮，取代傳統加牛奶或水果的吃法，加上控制午晚餐份量，成效就會相當明顯。

錢政弘解釋，雖然燕麥也是碳水化合物，但不像白飯或麵包那樣屬於精緻澱粉，而是較接近天然原型的穀物，升糖速度較慢，不容易造成血糖劇烈波動或脂肪囤積。

他也分享自己的菜單，「每天早上我要幫小孩準備早餐，時間有限，最常吃水煮蛋，不是真的水煮，而是用電鍋蒸熟，沒有調味，再加上全麥麵包或腰果饅頭」。錢政弘說，有時間的話他才會去外面買豬排起司蛋餅、豬排飯糰等，但基本上不會吃甜的軟麵包當早餐。

麵包 飯糰 雞蛋 醫師 起司 脂肪肝 早餐店

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