張學友也曾染RSV！醫示警6個月內嬰兒重災戶 最慘後遺症逾10年

對醫護人員來說，RSV（呼吸道融合病毒）是嬰幼兒的呼吸道殺手，一旦感染，可能引發細支氣管炎，甚至增加日後罹患氣喘的風險，且後遺症長達10年以上。醫師表示，這隻病毒是難纏的惡夢，初期症狀跟感冒相似；擴散到下呼吸道時，會發展成細支氣管炎、肺炎，產生呼吸困難的發炎反應。

台北榮民總醫院兒童重難罕中心主任曹珮真表示，在歌神張學友感染RSV之前，大眾都不太認識這個呼吸道疾病。「RSV是一種各年齡層都可能感染的病毒，常見於嬰幼兒族群，對老年族群也是一大威脅。」她說，如果一個月大嬰兒因RSV感染，可能48小時內會從輕微咳嗽急速惡化到住進加護病房。

曹珮真指出，RSV是全球嬰幼兒住院和死亡的主要原因之一，在台灣全年均有病例，對0至6個月嬰兒威脅尤其嚴重，感染後的住院率高。因RSV感染尚無特效藥，僅能症狀治療，易增加日後罹患氣喘風險，負面影響恐持續至成年時期。

據統計，曾在1歲內感染RSV的新生兒，在7歲時患有氣喘的比例是未感染者的10倍。長期追蹤更發現，若1歲前曾因RSV導致的細支氣管炎住院，在18歲時罹患氣喘與反覆性喘鳴的機率顯著高於未感染者。

馬偕紀念醫院婦產部部長暨一般婦產學科主任黃建霈表示，RSV是新生兒常見的呼吸道感染原因，一旦感染，可能會導致從輕度的呼吸症狀到嚴重的肺部疾病，需要及時觀察和治療。目前並沒有專門針對RSV的特效藥或疫苗，若呼吸困難、呼吸衰竭，只能透過支持性療法緩解呼吸不順。

孕期接種疫苗是有效的預防策略，讓媽媽的抗體能為新生兒提供初期的免疫保護，降低重症住院風險，幫助建立完整的呼吸道健康保護罩。黃建霈建議，「第三孕期，也就是懷孕28至36周是最佳施打期，保護新生兒從出生一直延續到6個月，都有保護力。」