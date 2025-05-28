荔枝要漲價了！3月低溫多雨 中市荔枝產地嚴重受損減產

今年3月中旬連續低溫及多雨，造成台中市荔枝授粉著果情形不佳，面臨嚴重受損且減產，台中市農業局會同農政單位下鄉現勘後，確認損害率已達現金救助標準，農業部公告台中市為荔枝為天然災害現金救助地區，請種植荔枝受損害率達20%以上農民，今起至6月11日向受災地區公所提出申請現金救助。

台中市農業局指出，黑葉荔枝、玉荷包荔枝、糯米荔枝及玫瑰紅荔枝等新品種荔枝，今年開花授粉期受3月連續20℃以下低溫及降雨，導致授粉著果情形不佳，先前配合台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處、霧峰區、大里區及太平區等3區公所共同現勘後發現受損嚴重。

農業部今公告，台中市為辦理荔枝今年3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，黑葉荔枝每公頃救助6萬2千元，玉荷包、糯米、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助10萬元，請台中市種植荔枝受損害率達20%以上的農民，自今天起至6月11日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。