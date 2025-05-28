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美國不再建議孕婦、孩童打新冠疫苗 黃立民：不急跟進

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
美國不再建議健康兒童和孕婦接種新冠疫苗。台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，幼童、孕婦接種新冠疫苗目前沒有安全疑慮，且國內疫苗數量充足，可持續觀察各國做法，不用急著馬上跟進。聯合報系資料照
美國不再建議健康兒童和孕婦接種新冠疫苗。台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，幼童、孕婦接種新冠疫苗目前沒有安全疑慮，且國內疫苗數量充足，可持續觀察各國做法，不用急著馬上跟進。聯合報系資料照

美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨宣布，不再建議健康兒童和孕婦接種新冠疫苗。對此，衛福部疾管署指出，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將於6月會議討論秋冬疫苗接種時，進行研議。國內感染科醫師表示，國內0到4歲仍有重症個案，而重症個案數、發生率都應一併考量、評估。

小甘迺迪透過社群媒體X平台發布一段影片，聲稱他已將新冠疫苗從聯邦疾病防治中心（CDC）對健康兒童及孕婦群體的接種建議中刪除。影片中與小甘迺迪一起現身的包括聯邦食品暨藥物管理局（FDA）局長馬卡里（Marty Makary）和國立衛生研究院（NIH）院長巴塔查雅（Jay Bhattacharya），但沒有任何CDC人員。

台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，孕婦、孩童接種新冠疫苗確實有效，可以降低染疫風險，如孩童的腦炎、MIS-C等重症個案確實變少，保護孩童免於重症，且孕婦、孩童接種疫苗政策已推動3至4年，施打的效果、安全性已多所了解。

至於，美國為何不建議幼童、孕婦接種新冠疫苗，黃立民研判，由於新冠病毒不斷演變，新冠疫苗研發的速度，追趕不上病毒的演變的速度，疫苗相關的保護力數據慢慢地跟不上了，而現任美國衛生部長小羅勃．甘迺迪對疫苗抱持懷疑態度，又十分重視數據統計，但目前數據跟不上，疫苗保護證據力不足，這位部長就不會給予施打的建議。

美國政府現在需要做的事還有很多，可能已經沒有「美國時間」關注疫苗。黃立民表示，目前需觀察美國婦產科醫學會、感染科醫學會、小兒科醫學會等學界的態度為何，有無跟進，基本上，政府及學界的意見都要參考。

「這件事（幼童、孕婦不建議接種新冠疫苗）沒有那麼急，國內可以不要跟進。」黃立民說，因為目前幼童、孕婦接種新冠疫苗沒有安全疑慮，且國內疫苗數量充足，因此，可以持續觀察各國的做法，不用急著馬上跟進，但此屬於ACIP的職權。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成指出，目前依疾管署資料顯示，0到4歲還是有重症個案，因此重症的個案數、發生率都應一併考量、評估。

黃立民 美國 新冠疫苗 孕婦

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