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影／2025「至臻麥森—瓷藝風華 歐洲之最」特展在新竹大遠百登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2025「至臻麥森—瓷藝風華 歐洲之最」特展在新竹大遠百展至6月1日。記者李珣瑛／攝影
2025「至臻麥森—瓷藝風華 歐洲之最」特展在新竹大遠百展至6月1日。記者李珣瑛／攝影

2025「至臻麥森—瓷藝風華 歐洲之最」特展，即日起至6月1日一連四天，在新竹大遠百6樓VIP貴賓廳，展出以磁壁畫為主軸的多款藝術作品。現場並有麥森藝術瓷繪大師馬第斯‧修茲的彩繪展演，這位喜好繪畫和音樂的浪漫藝術家，將以充滿創造性的壁畫，分享他對瓷藝永無止盡的熱愛。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，今年的特展，另一耀眼作品就屬戴勒夫‧瑞特(Detlef Ritter)之作。戴勒夫在全球擁有無數粉絲，他的《五大洲》壁畫堪稱本次特展的重頭戲。大師將目光擴及遼闊的荒野，以栩栩如生、活潑動人的筆觸，撩撥人們對野生動物的想像。這系列壁畫正是他磨刀四十年之精華集錦，意義深遠。今年，他還以《海洋之心》花瓶、《花園守護者》果盒兩件作品，展現全方位詮釋動物主題的新境界！

而麥森藝術瓷繪大師馬第斯‧修茲的兩幅壁畫，則反映了兩個事實：其一，是《鷹氣風發》壁畫、《馳騁萬里》壁畫跳脫立體雕塑，而勇往平面邁進，顯示全方位創作，正是馬第斯之雄心壯志;其二，是馬第斯的壁畫有別於傳統，而以獨創的寫實與抽象混合之畫法，展現獨特的個人風格。由此證明馬第斯才氣縱橫，表現不自限於一隅。他屢屢獲得麥森瓷器當代首席雕塑大師彼得‧史壯(Peter Strang)的肯定，可見他擁有非比尋常的天賦與創作才華，其作品值得欣賞與期待。

特展其他精采作品，包括散發真實生活與趣味性的《游魚川上樂》花瓶、充滿詩意的《夏日行旅瓷書》、帶有古典意境的《凱旋而歸》花瓶、具有花彩浪漫的《暗香浮動》與《城春草木深》花瓶等。最能打動人心的《漢薛爾兒童瓷偶》系列，再度登場，這些純真身影曾撫慰無數世代人，歷久不衰，不容錯過。

麥森藝術瓷繪大師馬第斯‧修茲來台出席2025「至臻麥森—瓷藝風華 歐洲之最」特展，特於新竹大遠百現場展現畫技。記者李珣瑛／攝影
麥森藝術瓷繪大師馬第斯‧修茲來台出席2025「至臻麥森—瓷藝風華 歐洲之最」特展，特於新竹大遠百現場展現畫技。記者李珣瑛／攝影
國裕精品執行董事欒慎寰展示戴勒夫‧瑞特（Detlef Ritter）價值約900萬元、全球限量十個的「海洋之心」花瓶。記者李珣瑛／攝影
國裕精品執行董事欒慎寰展示戴勒夫‧瑞特（Detlef Ritter）價值約900萬元、全球限量十個的「海洋之心」花瓶。記者李珣瑛／攝影

藝術作品 新竹 壁畫

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